Pierde Gobierno 133.5 mil mdp por subsidios a combustibles

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    Pierde Gobierno 133.5 mil mdp por subsidios a combustibles
    Hace días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó los montos de los subsidios del impuesto al consumo que se aplica a las gasolinas y diésel. CUARTOSCURO.

El diésel concentra la mayor parte del impacto fiscal estimado, con 73 mil 432 millones de pesos

El Gobierno federal ha perdido más de 135 mil 500 millones de pesos derivado de la política de subsidios a gasolinas y diesel.

Al 16 de octubre, el Estado habrá dejado de recaudar 133 mil 65 millones de pesos por la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) del diésel y de las gasolinas.

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Además, el impacto fiscal por la aplicación de un subsidio adicional al diesel sumará al cierre de esta semana 2 mil 492.5 millones de pesos, de acuerdo con un análisis realizado por Ramsés Pech, asesor de energía, economía y proyectos.

Con esto, la pérdida fiscal que habrá generado la política de subsidios a los combustibles para contener presiones inflacionarias asciende a 135 mil 558.4 millones de pesos, de acuerdo con cálculos del experto.

El análisis estima que de sólo en diesel, la pérdida será de 75 mil 935.5 millones de pesos al cierre de esta semana, de los cuales 73 mil 432 serán por la menor recaudación del IEPS y el resto por el subsidio adicional que se otorga desde septiembre.

Sólo por este último concepto, el Gobierno habrá destinado 71.21 millones de pesos diarios en un mes y medio, agrega.

En tanto, el subsidio aplicado a las gasolinas Magna y Premium habrán provocado que se deje de recaudar 52 mil 132.2 y 7 mil 510.6 millones de pesos, respectivamente, en el periodo analizado.

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