Precio del petróleo suben ante presiones en Medio Oriente

Los precios del petróleo subieron el jueves hasta máximos de una semana, mientras las tensiones en Oriente Medio mostraban pocos signos de moderación y los incidentes de seguridad se intensificaban en la región.

Hacia las 10:50 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subía un 5.09%, hasta los 105.30 dólares.

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De acuerdo a análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el tráfico a través del estrecho de Ormuz sigue bajo presión, mientras que las informaciones sobre una posible reanudación de grandes operaciones militares de Washington contra Irán aumentaron la preocupación por nuevas interrupciones en los flujos energéticos regionales.

Destacó que la vía diplomática ofrece por ahora poco contrapeso. Aunque continúan los esfuerzos para reactivar las negociaciones, sigue sin concretarse un acuerdo capaz de mejorar de forma significativa las condiciones de navegación a través del estrecho de Ormuz.

Asimismo los riesgos también se mantienen elevados en el mar Rojo, donde nuevos ataques hutíes contra objetivos saudíes y la continuidad de los combates en Yemen han incrementado las preocupaciones sobre el transporte marítimo regional y la infraestructura energética.

Añadió que los datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo cayeron alrededor de 3,2 millones de barriles la semana pasada, mucho más de lo esperado, mientras que el huracán Isaias obligó a los operadores a cerrar aproximadamente el 25% de la producción de petróleo del golfo de México.

De cara a más largo plazo, la sostenibilidad del repunte del crudo dependerá de la rapidez con la que puedan revertirse estas restricciones de oferta. “La producción del golfo de México debería recuperarse a medida que las plataformas reinicien sus operaciones, aunque el ritmo dependerá del impacto de la tormenta sobre la infraestructura offshore”, dijo.

Mientras tanto, indicó que una aceleración de las liberaciones coordinadas de reservas por parte de la IEA y un mayor uso de rutas alternativas de exportación podrían ayudar a limitar las presiones sobre la oferta.

“El uso continuado por parte de Arabia Saudí de su oleoducto Este-Oeste, ya restablecido, también está permitiendo que más crudo llegue a los mercados internacionales sin depender del estrecho de Ormuz, compensando parcialmente los riesgos alcistas”, finalizó.