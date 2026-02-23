Precios del oro y la plata ascienden mientras los nuevos aranceles agravan déficit de EU

Luego de que el Tribunal Supremo rechazara los aranceles a la importación impulsados por el presidente Donald Trump, el precio del oro al contado subió hasta un 1.3% durante las primeras operaciones del lunes, hasta alcanzar los 5 mil 176 dólares por onza troy.

Por su parte, el precio de la plata, principalmente un metal industrial, subió hasta un 3.9%, alcanzando un máximo de dos semanas de 87 mil 84 dólares por onza troy, ampliando el repunte del 3.6% del viernes antes de retroceder 1 dólar.

De acuerdo a Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), con la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la ilegalidad de los aranceles de emergencia del presidente Trump, el país se verá ahora con un agujero de unos 2 billones de dólares más.

El déficit presupuestario del Gobierno federal de EU para el ejercicio fiscal 2026 se situó en 600 000 millones de dólares a finales de enero, un 20% menos que en el mismo momento del ejercicio fiscal anterior.

Esto gracias al aumento de los ingresos por impuestos sobre la renta y a la invocación por parte de Trump de los poderes de emergencia para imponer aranceles IEEPA durante su primer año de vuelta en la Casa Blanca.