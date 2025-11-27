Presentará IP alrededor de 12 obras ante comité del ISN; la mayoría de proyectos de infraestructura

La iniciativa privada de la Región Sureste de Coahuila estará presentando ante el Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina (ISN) una propuesta de 10 a 12 obras para el siguiente año, son principalmente proyectos de infraestructura para tener una mejor conectividad entre las zonas industriales y el resto de la comunidad.

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara Cavazos, indicó que entre ellas está la modernización de la Carretera a Los Pinos, el mejoramiento del bulevar, Otilio González, la construcción del Sistema Pluvial Guanajuato, la modernización de los bulevares Vito Alessio Robles, Isidro López e Isidro López Zertuche.

“Trabajar en algún proyecto que mejore los acceso a los parques industriales en todo lo que viene siendo la Carretera Saltillo-Monterrey, ahí tenemos varios parques industriales que en las horas complicadas de entrada y salida el tráfico es muy denso, entonces son proyectos relacionados con eso”, dijo.

Asimismo se había contemplado la construcción de un puente en Los Pinos y también un paso deprimido o puente en Nazario Ortiz Garza, aunque al parecer estos estarán a cargo del Gobierno Federal con la construcción del tren de pasajeros.

Sobre el monto que pueden representar éstas obras, Gándara Cavazos dijo no tenerlo calculado, sin embargo, son las que van a proponer para que se realicen con recursos de este impuesto el próximo año.

Por lo pronto, el presidente de la AIERA comentó que recientemente que los miembros de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS) sostuvieron una reunión con integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que opera el 0.8 del 1%, para ver las obras y resultados del 2025 y también se hizo mención de algunas de las obras que se piden para el próximo año, aunque se acordó de que de manera formal se realizará la solicitud en los siguientes días.

Por otro lado se hizo la solicitud de que fuera pública la información y quedaron en que se les pasaría a través de una página web, para que así las diferentes cámaras la puedan hacer llegar a sus socios, quienes son los principales generadores de estos recursos.