Prevé AICM manifestaciones; pide a viajeros anticiparse para evitar complicaciones

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    Prevé AICM manifestaciones; pide a viajeros anticiparse para evitar complicaciones
    La CNTE acordó en asamblea intentar llegar hoy al Estadio Ciudad de México, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial 2026. VANGUARDIA

Elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un amplio operativo de seguridad y agilizar el paso de turistas

En el día en que México vuelve a colocarse en el centro de la atención mundial con la inauguración del Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió sobre posibles afectaciones en los accesos a sus terminales debido a la posible presencia de manifestantes.

A través de un aviso difundido en sus canales oficiales, el Aeropuerto recomendó a los pasajeros llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos en una jornada marcada por la llegada y salida de miles de aficionados, turistas, delegaciones y trabajadores vinculados al evento deportivo.

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”Para el día de hoy se prevé la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de las terminales, por lo cual te sugerimos llegar con suficiente anticipación al Aeropuerto”, advirtió el AICM.

”Como medida de seguridad, sólo se permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario. Consulta el estatus de tu vuelo con tu aerolínea y mantente atento a la información que se difunde por medios oficiales”, agregó.

La advertencia se produce apenas después de que el aeropuerto capitalino fuera blindado durante la mañana del miércoles ante el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de trasladar sus protestas a las instalaciones aeroportuarias.

Desde las primeras horas de ayer, elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un amplio operativo de seguridad en las Terminales 1 y 2 para prevenir posibles bloqueos.

El operatio coincidió con una mesa de negociación entre dirigentes de la CNTE y la Secretaría de Gobernación (Segob), así como con bloqueos realizados por maestros sobre Paseo de la Reforma, en el décimo día consecutivo de movilizaciones del magisterio.

Aunque los docentes finalmente no se dirigieron al Aeropuerto debido a que las negociaciones se prolongaron durante más de seis horas y concluyeron sin acuerdos, el operativo de ayer provocó restricciones de acceso, filas de usuarios y cierres temporales en algunas estaciones del Metro cercanas al AICM.

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Hacia la tarde, una vez descartada la movilización hacia las terminales, las autoridades retiraron gradualmente el despliegue de seguridad y restablecieron el acceso habitual a las instalaciones.

Sin embargo, la falta de acuerdos entre la CNTE y el Gobierno federal mantiene la incertidumbre sobre las acciones que el magisterio podría emprender durante los primeros días del Mundial.

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