Prevé Vymsa Ramos Arizpe que mejorará la inversión en lo que resta del año

Dinero
/ 10 agosto 2025
    Prevé Vymsa Ramos Arizpe que mejorará la inversión en lo que resta del año
    Fue en el 2024 que en los parques industriales que tienen en Ramos Arizpe, se construyeron cuatro naves industriales. FOTO:

Recordó que muchos proyectos a nivel nacional se han detenidos por el tema de Estados Unidos y los empresas que son clientes, ya no pueden esperar más

En el segundo semestre de este año se verá un mejor movimiento en la inversión señaló el CEO de Parques Industriales Vymsa, Mario Chapa, quien añadió que los clientes ya no pueden esperar más para empezar su producción.

“Han habido muchos proyectos detenidos por el tema de Estados Unidos y pensamos que las empresas ya no pueden esperar tanto, entonces van a tener que tomar ciertos riesgos e iniciar la operación en lo que se termina de definir el TMEC”, aseguró.

En su caso, en Ramos Arizpe, tienen entre cuatro a cinco proyectos que están en el análisis final de tomar una decisión; éstos llevan en ese estatus entre 3 a 6 meses, aunque se reservó los giros, entre ellas hay empresas de Europa, Estados Unidos y Asía.

Por lo pronto, el año pasado en los parques industriales que tienen en Ramos Arizpe, se construyeron cuatro naves industriales y fueron rentadas, actualmente tienen dos naves en el Parque Vymsa 4 para las que ya tienen prospectos que piensan cerrar a fin de año; asimismo este año esperan construir otras dos naves más.

Actualmente en Ramos Arizpe cuentan con cuatro parques industriales, tres de ellos ya llenos y el cuarto que es el más reciente es el Parque Vymsa 4 de 74 hectáreas donde tienen las dos naves más recientes, mientras que en Torreón tienen un parque industrial de 30 hectáreas desde 2024, en el mismo se cuenta ya con dos naves terminadas.

Temas


Economía
Empresas

Localizaciones


Coahuila

