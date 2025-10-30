Prevén baja en el consumo local ante paro en General Motors Ramos Arizpe

Dinero
/ 30 octubre 2025
    Prevén baja en el consumo local ante paro en General Motors Ramos Arizpe
    Se informó que se reciben muchas visitas de los trabajadores que llegan a las empresas, sin embargo, se detiene porque no hay actividad. FOTO: ESPECIAL.

Aseguran que al menos el paro será corto, no obstante, pegará en el sector restaurantero y hotelero

Ante el paro que se implementa en el Complejo de General Motors en Ramos Arizpe, el director de la Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco), Salvador Rodríguez prevé un impacto en el consumo local.

A nivel local se depende de la industria automotriz en un porcentaje muy alto.

Y aunque se cuenta también con otro sectores, mucho se depende de lo automotriz y es una derrama para el consumo básico, toda vez que llega a impactar en sectores como el hotelero y el restaurantero, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Entre atonía y estancamiento se mantiene la economía en México: IMEF

“La derrama depende de mucho cómo va esta industria avanzando o retrocediendo. Afortunadamente son cinco días, no es tan poco un paro de pago de sueldos completo, si hay sueldos, pero si nos para un poco el consumo y esperemos que no se extienda”, indicó.

Salvador Rodríguez consideró que todos los giros, tanto de comercio como de servicio, resienten cuando hay paros técnicos en la industria automotriz, aunque los dos que ya mencionó, como son el restaurantero y la hotelería les pega de forma importante.

“Para GM y para la proveeduría, más porque la industria trabaja con el sistema de cero inventario, todas las plantas que le surten y tendrían que parar, pero impacta a todos los sectores porque si no hay dinero, deja la gente de consumir”, aseguró.

Temas


Restaurantes
Dinero
Economía

Localizaciones


Ramos Arizpe

