Prevén recesión global si no se reabre estrecho de Ormuz en ocho semanas

Si no se reabre el Estrecho de Ormuz en un máximo de ocho semanas, la economía global caería en una recesión, advirtió en un artículo publicado por la revista Fortune Mohamed El-Erian, reconocido economista, ex CEO de la gestora de inversiones Pimco y ex presidente del Consejo de Desarrollo Global en la Administración de Barack Obama. La publicación recordó que cuando estalló el conflicto entre Irán, EU e Israel, en Wall Street se creía que se resolvería en cuestión de semanas.

Sin embargo, anotó, el enfrentamiento se ha prolongado ya durante dos meses, interrumpiendo el suministro de petróleo desde esa región de Oriente Medio. “Los inversionistas ya están descontando un conflicto más prolongado”, observó por su parte Jim Reid, director global de investigación de Deutsche Bank, refiriéndose a que los precio futuros a largo plazo del petróleo siguen alcanzado niveles más altos con el conflicto. El-Erian señaló que, además del acopio estratégico de reservas de petróleo por parte de los países, los consumidores también están empezando a hacer compras de pánico.

#AldeaGlobal | El estrecho de Ormuz sigue cerrado, es parte de una estrategia para colapsar a Irán respecto al almacenamiento que tiene; podría darse el 20 de mayo, señaló Ramsés Pech (@economiaoil), analista de la industria energética y económica.

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En Japón, citó, han retomado la costumbre de la era de la Covid de acaparar el papel higiénico. “Si vas a Asia ahora mismo, no sólo les preocupa el precio de los fertilizantes y de la energía; les preocupa la disponibilidad física; les preocupa quedarse sin existencias”, declaró El-Erian.

“Si la guerra continúa, el Reino Unido y Europa se volverán tan vulnerables como lo es Asia ahora mismo”, añadió. Recordó que la semana pasada se advirtió que Europa sólo tiene reservas de combustible de aviación para seis semanas. “Lo irónico de todo esto es que Estados Unidos, que inició la guerra, está mejor posicionado en términos relativos que cualquier otro país gracias a sus reservas energéticas”, manifestó El-Erian en el artículo de Fortune.

From the article in The Economist on "The crisis in oil markets will get bigger before it goes away: As stocks dwindle, further price rises are inevitable."#economy #oil #energy #markets @TheEconomist pic.twitter.com/mirPlzkeht — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) May 2, 2026

No obstante, la revista anotó que aunque EU está relativamente protegido de la inflación del petróleo, en este país ha surgido una economía en forma de “K”, donde la brecha entre los estratos de ingresos más altos y más bajos está creciendo. Al respecto, en una nota, el economista en jefe de Moody’s, Mark Zandi, señaló que el crecimiento estadounidense es “frágil”.

“Hay crecimiento, sí, pero es inferior al potencial de la economía y no suficiente para generar un crecimiento significativo del empleo. El desempleo sigue siendo bajo, pero aumenta progresivamente, y la tasa de participación en la fuerza laboral está disminuyendo. Por supuesto, esto no es sostenible”, expuso. “Incluso si la guerra de Irán termina y los precios del petróleo bajan rápidamente, las consecuencias garantizarán que no haya recuperación del PIB ni crecimiento del empleo este año. El desempleo aumentará aún más y los riesgos de recesión, ya considerables, se agravarán”, añadió Zandi. Aparte, analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley señalaron que el efecto dominó de la guerra de Irán en los precios del petróleo ha anulado casi por completo el mayor beneficio fiscal para los consumidores estadounidenses en años, y para los de bajos ingresos las cuentas podrían estar en números rojos.

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