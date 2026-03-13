Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%: Inegi

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Dinero
/ 13 marzo 2026
    Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%: Inegi
    Doce renglones experimentaron descensos, destacando fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con 11.15 por ciento. ESPECIAL.

Los principales rubros que integran el IMAI empezaron el año con decrementos a tasa mensual

CDMX-La producción industrial de México registró una caída de 1.1 por ciento en términos reales durante enero de 2026 en comparación con el mes inmediato anterior.

Lo anterior, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) publicado por el Inegi, quien señaló que la actividad industrial del País, el primer mes del año en curso, empezó con variaciones negativas tanto a tasa mensual como anual.

De acuerdo a lo que se informó el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) observó un revés de 1.09 por ciento, lo que lo convierte en su reducción más profunda desde la de 1.31 por ciento de diciembre del año 2024.

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Esta situación se presentan después que el indicador tuviera tres incrementos consecutivos, durante enero de 2026.

Se explicó que el mayor decremento lo presentó la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final total en enero, con 1.94 por ciento, seguido por minería, con 1.14 por ciento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante la debilidad de edificación, tras caer 2.01 por ciento mensual, y de la construcción de obras de ingeniería civil, con una baja de 0.66 por ciento, la industria de la construcción total cayó 1.10 por ciento.

Asimismo las industrias manufactureras retrocedieron 1.10 por ciento en enero respecto al mes previo.

La disminución en industrias metálicas básicas fue de 7.04 por ciento y en fabricación de insumos textiles y acabado de textiles de 3.89 por ciento. Por otro lado, mueve renglones de las manufacturas reportaron avances a tasa mensual en enero, liderados por impresión e industrias conexas, al crecer 5.21 por ciento.

Con un incremento de 4.35 por ciento se colocó curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos y de 2.51 por ciento en industria de las bebidas y del tabaco.

En comparación del mes de enero de 2025, la producción industrial mostró un ligero descenso de 0.07 por ciento en México en el mismo mes de este año, esto luego de presentar un aumento de 1.34 por ciento en diciembre pasado.

Al interior de la actividad del País, a tasa anual, la construcción avanzó 5 por ciento durante enero frente a 6.73 por ciento en diciembre.

Asimismo la minería se acrecentó 1.02 por ciento anual y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final total 0.61 por ciento.

Las industrias manufactureras sufrieron su octavo declive a tasa anual, con una variación de menos 1.66 por ciento.

Con información de Reforma

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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