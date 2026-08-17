Personal ocupado del sector manufacturero de México cayó en todo el 1er semestre de 2026

El indicador del personal ocupado del sector manufacturero de México volvió a caer por sexta ocasión consecutiva en junio de 2026 al reportar una variación anual de -1.5%, con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según la EMIM, el primer semestre de 2026 ha reportado caídas anuales ininterrumpidas en el personal contratado manufacturero: en enero la caída fue de 2.5%; en febrero y marzo las variaciones fueron de -2.6 y -2.5%, respectivamente; abril, -2.4% y mayo, -2.1%.

En promedio, el personal ocupado del sector manufacturo cayó 2.6% para los primeros seis meses de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025. PERSONAL NO DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL ES EL MÁS AFECTADO En el primer semestre del año en cuestión resalta que el personal ocupado “no dependiente de la razón social” —las y los contratados por otra empresa o que cobran por honorarios— ha sido el más afectado para los seis meses de 2026, siendo enero y junio los meses que reportaron las caídas más bajas (9.6% y 5.2%, respectivamente). Este indicador ha caído en promedio anual 5.6%, superando el dato a nivel nacional del personal ocupado en México. Por otro lado, las y los obreros contratados han registrado caídas anuales en el sector manufacturero de manera consecutiva en el primer semestre de 2026, ya que en junio este indicador cayó 1.7% a tasa anual.

La caída media de la variación porcentual del personal ocupado obrero fue de 2.6%, con respecto a la primera mitad del año 2025. PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CRECIÓ 4 DE 6 MESES EN 2026 El volumen físico de la producción cayó a tasa anual en junio de 2026 2.4% según la EMIM. Sin embargo, en enero se registró un crecimiento anual en la producción del sector manufacturero de 0.1%; en febrero, +0.9% a tasa anual; en marzo y en abril, 1.1 y 1.9%, respectivamente y con respecto a los mismos meses de 2025. Por el contrario, mayo rompió la racha de crecimiento de la producción física con una variación -0.1% en términos anuales. PERSONAL OCUPADO PRODUCTOR DE AUTOPARTES VUELVE A CAER EN JUNIO La tendencia a la baja del personal ocupado manufacturero también se observa en el sector de la fabricación de equipo de transporte, cayendo en junio 3.5% a tasa anual. Las caídas anuales del personal ocupado en este subsector han sido constantes en 2026: en enero, la caída fue de 6.2%; en febrero, -5.9%; en marzo y abril, -6.5 y -5.9%. En el quinto mes de 2026 la caída anual fue de 4.5%. CAE CASI SIN PAUSAS PRODUCCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE En junio, según la EMIM del Inegi, la producción de equipo de transporte (que incluye la producción automotriz, aeroespacial, ferroviaria, embarcaciones) cayó en junio 3.4% con respecto al mismo mes del año 2025.

A continuación, las caídas anuales —a excepción de un mes— de este subsector según las respectivas EMIM de 2026: - Enero: -6.2% - Febrero: -3.5% - Marzo: -2.6% - Abril: +2% (único mes del primer semestre que se registró un aumento en la producción) - Mayo: -3.7%