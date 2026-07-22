Quinta caída anual en producción minera de México; en Coahuila vuelve a bajar extracción de fluorita

En términos anuales, según la EMIM de los primeros cuatro meses de 2026, la producción minerometalúrgica de enero cayó 5.3%; en febrero, -0.1%; y en marzo y abril la variación porcentual fue de -3.4 y -1.6%, respectivamente.

La producción minera de México vuelve a registrar reducciones y en mayo de 2026 fue de 3.3% a tasa anual, siendo su quinto mes de caídas anuales sin interrupción en el año, reportó la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

En mayo de 2026, la producción de oro, plomo, azufre y pellets de fierro cayeron 16.1, 12.5, 4.4 y 1.5%, respectivamente y a tasa anual. En cambio, las alzas en extracción de minerales se observaron en el cobre (+5.3%), carbón no coquizable (+1.8%), fluorita (+1.6%) y el zinc (+1.5%).

COAHUILA: DECRECE PRODUCCIÓN DE FLUORITA

La producción de fluorita en Coahuila ha reportado tres caídas anuales a dos dígitos en febrero, marzo y en mayo, con variaciones de -12, -16.4 y -11.8% respectivamente.

El dato más reciente de la EIMM reportó que en Coahuila de Zaragoza la producción de fluorita pasó de 2 mil 287 a 2 mil 016 toneladas en mayo de 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

En enero hubo un incremento anual de 1.2% en la extracción de fluorita en Coahuila y en el cuarto mes del año en cuestión se registró un aumento anual de 0.7% en esta entidad federativa.