Quinta caída anual en producción minera de México; en Coahuila vuelve a bajar extracción de fluorita

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    Quinta caída anual en producción minera de México; en Coahuila vuelve a bajar extracción de fluorita
    El propósito de la EIMM es disponer de indicadores de corto plazo, relevantes, confiables y oportunos que aporten a la generación de la política pública del sector, precisa Inegi en su ficha metodológica. VANGUARDIA

La estadística del Inegi reveló que sigue la tendencia de caídas anuales de la extracción de minerales en los primeros cuatro meses de 2026

La producción minera de México vuelve a registrar reducciones y en mayo de 2026 fue de 3.3% a tasa anual, siendo su quinto mes de caídas anuales sin interrupción en el año, reportó la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos anuales, según la EMIM de los primeros cuatro meses de 2026, la producción minerometalúrgica de enero cayó 5.3%; en febrero, -0.1%; y en marzo y abril la variación porcentual fue de -3.4 y -1.6%, respectivamente.

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En mayo de 2026, la producción de oro, plomo, azufre y pellets de fierro cayeron 16.1, 12.5, 4.4 y 1.5%, respectivamente y a tasa anual. En cambio, las alzas en extracción de minerales se observaron en el cobre (+5.3%), carbón no coquizable (+1.8%), fluorita (+1.6%) y el zinc (+1.5%).

COAHUILA: DECRECE PRODUCCIÓN DE FLUORITA

La producción de fluorita en Coahuila ha reportado tres caídas anuales a dos dígitos en febrero, marzo y en mayo, con variaciones de -12, -16.4 y -11.8% respectivamente.

El dato más reciente de la EIMM reportó que en Coahuila de Zaragoza la producción de fluorita pasó de 2 mil 287 a 2 mil 016 toneladas en mayo de 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

En enero hubo un incremento anual de 1.2% en la extracción de fluorita en Coahuila y en el cuarto mes del año en cuestión se registró un aumento anual de 0.7% en esta entidad federativa.

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México es el segundo productor de fluorita a nivel mundial, así como Coahuila concentra el 2% de la producción de fluorita a nivel nacional, ya que el 98% restante proviene de San Luis Potosí, donde se encuentra la mina de fluorita más grande del mundo, según la Secretaría de Economía. China es el primer productor mundial de este mineral.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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