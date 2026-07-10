Producción y exportación de Freightliner disminuyó 5.9% en México

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    Producción y exportación de Freightliner disminuyó 5.9% en México
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Mientras que en el primer semestre del año las ventas al menudeo en el país cayeron hasta 40.0% y al mayoreo en un 28.4%

Durante el primer semestre del año en México, la producción y exportación de Freightliner presentó una caída de -5.9% en comparación al mismo periodo de 2026, mientras que las ventas al menudeo cayeron 40.0% y al mayoreo en 28.4%.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), en el primer semestre la producción de Freightliner fue de 44,380 unidades y significó una disminución de 5.9%; mientras que en junio fue de 9,379 y representó un crecimiento de 9.6% contra el mismo mes de 2025.

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En el caso de las exportaciones, en el primer semestre fueron 42,027 unidades y significó una disminución de 5.9% y en junio fue de 8,745 unidades, lo que significó un crecimiento de 6.2% contra el mismo mes de 2025.

En el caso de las ventas al menudeo, en el primer semestre fueron 2,896 unidades y representó una disminución de 40.0% contra el 1S25, mientras que en junio fueron 558 y fue un crecimiento de 0.9%; asimismo las ventas al mayoreo en el 1S26 fueron 2,277 unidades y significó un aumentó de 12.7% y en junio llegaron a 647 unidades, lo que significó un crecimiento de 211.1%.

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