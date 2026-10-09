Producción y exportación de vehículos pesados crecen 121% y 144%

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    Producción y exportación de vehículos pesados crecen 121% y 144%
    Destacan que persiste el reto de fortalecer la demanda interna, incrementar ventas y generar mejores condiciones para la renovación de la flota nacional. ESPECIAL.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones dijo que el crecimiento acumulado constituye una señal positiva para la industria

CDMX.- En septiembre, se fabricaron 15 mil 181 unidades de vehículos pesados en México, lo que representa una variación de 121% en comparación con las 6 mil 857 unidades producidas en septiembre de 2025, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

De manera acumulada, entre enero y septiembre, se fabricaron 117 mil 121 unidades, cifra equivalente a una variación de 10.3% frente a las 106 mil 168 unidades producidas durante el mismo periodo del año anterior.

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Respecto a la exportación, durante septiembre se enviaron al extranjero 12 mil 707 vehículos pesados, lo que representa una variación de 144.6% respecto a las 5 mil 196 unidades exportadas en septiembre del año anterior.

En el acumulado de los primeros nueve meses, las exportaciones sumaron 98 mil 394 unidades, lo que implica una variación de 12% frente a las 87 mil 816 unidades exportadas durante el mismo periodo de 2025.

En cuanto a ventas al mayoreo, es decir, de los fabricantes hacia los distribuidores, se comercializaron 2 mil 965 vehículos pesados, un crecimiento de 18% frente a las 2 mil 514 unidades registradas en el mismo mes de 2025.De enero a septiembre, las ventas mayoristas sumaron 23 mil 556 unidades, un 8.2% más respecto al mismo periodo del año anterior.

“Los resultados al mayoreo muestran una evolución favorable, particularmente en el segmento de carga, no obstante, tenemos importantes desafíos en el mercado interno y sobre todo en la parte de autobuses.

“Es fundamental continuar con acciones que permitan a los transportistas renovar sus unidades e incorporar vehículos más seguros, eficientes y con tecnologías que contribuyan a la reducción de emisiones y a una mayor seguridad vial, tal como publicar a la brevedad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los precios de referencia para determinar el valor en aduanas para los vehículos pesados importados usados por las graves afectaciones que estos vehículos están generando al mercado interno en particular en el segmento de las Mipymes del autotransporte que hacen compras al menudeo”, señaló Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de Anpact.

También destacó la necesidad de que se ajuste la excepción prevista en el artículo 78-E propuesto en la iniciativa de reforma a la Ley del ISR que no contempla a las empresas que operan bajo el régimen de Depósito Fiscal Automotriz.

En cuanto a la discusión del paquete fiscal 2027, Anpact destacó la necesidad de que se incluyan las empresas que operan bajo el régimen de Depósito Fiscal Automotriz en la excepción prevista en el artículo 78-E propuesto en la iniciativa de reforma a la Ley del ISR, para no afectar la competitividad y el desarrollo de la industria.

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