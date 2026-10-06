Produce Coahuila 45 mil vehículos ligeros mensuales

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    Produce Coahuila 45 mil vehículos ligeros mensuales
    Cobos dijo que, a nivel nacional, Coahuila es el productor número uno de vehículos comerciales-pesados. REBECA RAMÍREZ

En tanto, la producción mensual de vehículos pesados es de 13 mil unidades, informó la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, Lourdes Cobos

Coahuila produce mensualmente 45 mil vehículos ligeros y 13 mil vehículos pesados, señaló la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos. Asimismo, el 42.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado pertenece a los ingresos generados por la industria automotriz.

Cobos indicó que el sector de fabricación de equipo de autopartes genera más del 60 por ciento del valor agregado. Coahuila es el productor número uno de vehículos comerciales-pesados, al representar a nivel nacional el 15 por cientode la producción.

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Por otra parte, comentó que el CIAC cuenta con 60 socios y en empleo son 110 mil los que generan en la Región Sureste, asimismo en la última reunión del Clúster se realizó una encuesta sobre cómo veían los números de este año conforme a lo presupuestado y “todos estamos tablas, ni más, ni menos de lo que pensamos que iba a estar este año con todas las altibajas que ha habido en el mercado”.

En relación a un posible paro en Stellantis, indicó que no tiene información oficial y añadió que normalmente a finales de año todas las armadoras y las plantas tienen sus paros programados, pero desconoce de algún paro adicional.

Entre octubre y noviembre no tiene una información confirmada de paros por parte de las empresas del clúster que se esté pronosticando algún paro adicional.

Finalmente, sobre el impacto que tendrá en proveedores el último reajuste de trabajadores que realizó General Motors en Ramos Arizpe, respondió que desconoce datos oficiales de cuánto va a impactar, sin embargo, añadió que es un hecho que si los Tier 1 tienen su estructura de turnos y volúmenes acomodados para eso, puede haber alguna repercusión.

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