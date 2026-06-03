Proyecta OCDE menor crecimiento en México en 2026 a causa de la guerra

El crecimiento de México en este año será de 0.8 por ciento, de una estimación previa de 1.3 por ciento, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta perspectiva será menor que el 1.1 por ciento que prevén especialistas consultados por Banco de México (Banxico) y de la proyección de 0.9 por ciento del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEES).

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“México dispone de un mecanismo de estabilización de precios minoristas de los combustibles que opera a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), en virtud del cual el Gobierno reduce o elimina el impuesto cuando aumentan los precios internacionales de los combustibles, reduciendo así las presiones sobre los costos y preservando el poder adquisitivo de los hogares”, dijo.

“El costo fiscal de este mecanismo se cubre con el aumento de los ingresos derivados del aumento de los precios del petróleo. Las proyecciones asumen que el mecanismo se mantendrá vigente durante el horizonte de previsión (limitada a este año)”, expuso la OCDE en sus “Perspectivas económicas” publicado este miércoles.

El documento señala que dirigir el apoyo a los hogares y empresas vulnerables puede brindar una protección eficaz con un menor costo fiscal, lo cual es particularmente importante dada la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. A medida que los precios de la energía se normalicen, el apoyo también debería ir reduciéndose gradualmente. Además de ser oportunas, específicas y temporales, las medidas deben preservar los incentivos para el ahorro de energía.

Las medidas para hacer frente al aumento de los precios de la energía deberían orientarse más a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas más afectados, específicamente, así como a ofrecer incentivos para el ahorro energético, sugiere la OCDE.

El aumento de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, señala, podría impulsar la descarbonización, reforzar la seguridad energética y mejorar el atractivo del País de cara a la inversión.

Para el próximo año, se estima que el crecimiento sea de 1.8 por ciento, impulsado por la demanda interna, mientras que el consumo privado vendrá respaldado por un bajo desempleo.

La bajada de las tasas de interés impulsará gradualmente la inversión privada, pero su recuperación será gradual en un contexto de persistente incertidumbre nacional e internacional.

La inversión y el consumo públicos seguirán viéndose limitados por el actual proceso de consolidación fiscal.

Si bien las exportaciones de equipos informáticos seguirán siendo sólidas, el resto de las exportaciones se verán lastradas por los aranceles comerciales, la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y la incertidumbre mundial provocada por la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Se prevé que la inflación se modere gradualmente hasta situarse en 3.2 por ciento en 2027.

El refuerzo de los ingresos y la mejora de la calidad del gasto público contribuirían a salvaguardar la sostenibilidad fiscal y a crear un mayor margen para acometer un gasto público que potencie la productividad.

La política monetaria debería basarse en los datos disponibles, manteniéndose la tasa de interés de Banxico en su nivel actual hasta que sea evidente que la inflación se encamine hacia el objetivo de 3 por ciento, añade.

La OCDE reconoce que la actividad económica mexicana se debilitó bruscamente a principios de 2026, en un contexto de desaceleración de la demanda interna y un aumento de la incertidumbre comercial, con una contracción trimestral del PIB de 0.6 por ciento con cifras desestacionalizadas.

Este debilitamiento fue generalizado y afectó a la industria, a la agricultura y a los servicios.

La inversión privada sigue estando débil, al tiempo que el consumo privado se ha moderado, en consonancia con la desaceleración del empleo formal.

La demanda exterior ha resistido en algunos sectores, como el de equipos informáticos, pero las exportaciones de automóviles siguen siendo débiles.

A pesar de la caída de la demanda interna, la inflación fue de 4.5 por ciento anual en abril pasado, impulsada por las presiones sobre los precios de las frutas y verduras.

La inflación subyacente se mantiene estable en torno a 4.3 por ciento, con presiones persistentes en los servicios.

Las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen por encima del objetivo de 3 por ciento, agregó la Organización en el documento.

Debido a sus fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos, que representan más del 80 por ciento de las exportaciones, México se ve afectado por los aranceles comerciales impuestos por ese país.

Se prevé que la revisión conjunta del T-MEC comience formalmente el 1 de julio de 2026, concluye.