Reducción de Jornada laboral impactará a 11 sectores: IMCO

Dinero
/ 25 febrero 2026
    Tras el aval de la reforma en la Cámara de Diputados fue enviada a los congresos de las entidades federativas con el fin de que la aprueben, lo que se prevé ocurra. ESPECIAL.

La reforma constitucional para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, fue aprobada por 411 votos a favor y 58 en contra

CDMX- Tras la aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) manifestó que el impacto de este ajuste se resentirá en varios sectores de la economía.

De acuerdo a lo que señaló se considera que la reducción de la jornada laboral de manera gradual incidirá en por lo menos 11 sectores económicos.

Según el IMCO, la reforma laboral afectará más a estos sectores: Industria Extractiva, Transportes y Comunicaciones, Comercio, Industria Manufacturera y Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos.

Indicó que el porcentaje de la población ocupada que trabaja más de 40 horas y más de cinco días a la semana por sector se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Industria Extractiva un 34%, Transportes y Comunicaciones 31%, Comercio 30%, Industria Manufacturera 28% y el sector Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos 26%.

Se prevé que la reforma entre en vigor el próximo 1 de mayo, de acuerdo con la declaración del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el 3 de diciembre de 2025, día que fue presentada esta iniciativa.

El Congreso de México aprobó el miércoles la reducción gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con lo que se busca que el país se alinea a los estándares internacionales que promueven la mejora de la calidad de vida de los trabajadores para elevar la productividad de las empresas.

La iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum no encontró mayores obstáculos en la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.

De acuerdo al texto aprobado por los diputados, el recorte de la jornada laboral - que no implicará una reducción del salario ni las prestaciones - se dará de forma progresiva dos horas por año, a partir del 2027, hasta llegar a las 40 horas en el 2030.

Temas


Reforma Laboral
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

