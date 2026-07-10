Registrará demanda de crudo primera caída anual desde 2020

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    Registrará demanda de crudo primera caída anual desde 2020
    Los investigadores añadieron que la recuperación está en marcha, aunque advirtieron que una nueva escalada del conflicto podría complicar las cosas y ensombrecer aún más el panorama. ESPECIAL.

Esto sucede debido al cierre del estrecho de Ormuz que es la ruta marítima vital para el petróleo y el gas

PARÍS.-La demanda mundial de petróleo va a disminuir por primera vez desde 2020, debido a los estragos que la guerra con Irán ha causado en la producción y las exportaciones en Medio Oriente.

Según el último informe sobre el mercado petrolero de la Agencia Internacional de Energía (AIE), citado por CNBC, la demanda mundial de petróleo disminuirá en 1 millón de barriles diarios interanualmente en 2026, lo que supondría su primer descenso anual desde el punto álgido de la pandemia de Covid-19 en 2020.

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La contracción de este año está “muy desequilibrada tanto en términos de productos como regionales”, ya que el cierre del estrecho de Ormuz, la ruta marítima vital para el petróleo y el gas, interrumpió las exportaciones a través del golfo Pérsico, señaló la agencia.

El pronóstico de la AIE se basa en la suposición de un alto el fuego y la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, un resultado que parece cada vez más incierto tras el intercambio de hostilidades entre Estados Unidos e Irán esta semana.

Varios buques fueron atacados y el tráfico a través del estrecho se ha reducido nuevamente a un flujo mínimo. “Si bien todo apunta a que el mercado mundial del petróleo volverá a registrar un superávit hacia finales de año, el pronóstico se basa en la suposición de que el flujo de buques cisterna a través del estrecho se recuperará gradualmente, lo que permitirá a los productores reiniciar los yacimientos y a las refinerías de Medio Oriente y otros lugares reanudar los envíos de productos”, escribió la AIE.

“Los renovados intercambios de disparos en el Golfo esta semana ponen de manifiesto los riesgos de no alcanzar un acuerdo de paz duradero, que es imprescindible para la normalización de los mercados petroleros”.

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