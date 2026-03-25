Restaurantes en Saltillo se preparan para el Mundial FIFA 2026

El sector restaurantero en Saltillo se preparan para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que promete generar una importante derrama económica tanto al sector gastronómico como turístico.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes indicó que han estado en pláticas con el Municipio de Saltillo y Turismo para seguir la bases que marca la FIFA y explotarlo de la mejor manera, mientras que a través de Canirac nacional se les ha informado cuáles son los beneficios y cómo tener los mejores paquetes para tener los partidos televisados en todos los restaurantes.

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Asimismo añadió que en un momento dado los restaurantes contarán con menús especiales con la temática del mundial, aunado a ello, se contará con un Saltipass para manejar promociones y subirlas a una plataforma para que de manera fácil la gente pueda disfrutar la gastronomía y atracciones que se tendrán esos días.

García Reyes indicó que también a través de las plataformas de Canirac estarán subiendo todos los menús y promociones que tengan los restaurantes durante el mundial, así como las alianzas que tengan los restaurantes con viñedos y con algunos lugares turísticos.

Aunado a ello, comentó que están trabajando de la mano con la presidenta de Canirac en Nuevo León, Kathya Guajardo, porque se está analizando la participación de restaurantes de Coahuila en Fan Fest que se realicen en ese estado.

Finalmente sobre la derrama económica que generará el mundial en el sector restaurantero, consideró que es difícil dar ahorita una cantidad, toda vez que primero se debe ver cuál será la respuesta real de la gente que estará llegando debido a este evento deportivo.