Saltillo: en el último año, precio de cebolla aumentó 71% y el jitomate 53%

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    Saltillo: en el último año, precio de cebolla aumentó 71% y el jitomate 53%
    El INEGI reportó que el costo de la canasta básica alimentaria aumentó 4.9% anual en el ámbito rural y 5.5% en el urbano. ESPECIAL

La papa y otros tubérculos también tuvieron un incremento elevado, del 61.28 por ciento

En Saltillo, durante septiembre de 2026, diversos productos alimenticios registraron incrementos anuales superiores a la inflación general. Entre los aumentos más pronunciados destacaron la cebolla, con 70.82%; la papa y otros tubérculos, con 61.28%, y el jitomate, con 53.15%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualizó las Líneas de Pobreza correspondientes a septiembre de 2026. El organismo reportó que el costo de la canasta básica alimentaria aumentó 4.9% anual en el ámbito rural y 5.5% en el urbano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/costo-de-la-canasta-basica-sube-casi-lo-doble-que-la-inflacion-inegi-PA20640861

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en Saltillo también registraron incrementos anuales el café tostado, con 30.82%; la uva, con 24.25%; la mantequilla, con 22.10%; la manzana, con 20.56%; el limón, con 17.40%, y la crema y otros productos a base de leche, con 10.92%.

En contraste, algunos alimentos presentaron reducciones en sus precios. El frijol disminuyó 28.28%; el huevo, 22.22%; el tomate verde, 17.58%; la piña, 17.09%, y el camarón, 15.81%. También bajaron el plátano, 15.29%; el queso Chihuahua, 10.77%; la zanahoria, 10.60%, y los ejotes, 10.16%.

Otros productos registraron aumentos inferiores al 10% entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026. Entre ellos se encuentran el chile seco, con 9.71%; la manteca de cerdo, con 9.68%; las vísceras de res, con 9.58%; los helados, nieves y paletas de hielo, con 9.26%; las salchichas, con 8.94%; el pan blanco, con 8.85%, y el yogur, con 7.89%.

Asimismo, el durazno aumentó 7.42%; la leche en polvo, 6.19%; la carne de res, 6.01%, y la tortilla de maíz, 5.18%.

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