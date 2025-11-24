Saltillo registró la inflación más alta en la primer quincena de noviembre

/ 24 noviembre 2025
    Saltillo registró la inflación más alta en la primer quincena de noviembre
    A nivel nacional el incremento anual de precios en la primera mitad de noviembre estuvo por arriba de la mediana que proyectaban los analistas. FOTO: ESPECIAL

En la capital de Coahuila los precios que más se incrementaron fueron el café tostado, vísceras de res, café soluble y el queso manchego

Entre las cuatro ciudades de Coahuila que incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI, durante la primer quincena de noviembre, Saltillo presentó la inflación quincenal más alta, mientras que en la anual fue el municipio de Torreón.

De acuerdo al INPC, la primera quincena de noviembre se presentó en el país una inflación quincenal de 0.47% y en el caso de las cuatro ciudades que incluye de Coahuila, la más alta fue Saltillo con 0.21% de la primera quincena de noviembre comparada contra la segunda quincena de octubre de este año.

Le siguió Monclova 0.17%, Torreón con 0.14% y Ciudad Acuña con 0.12%.

Mientras que en el comparativo anual de la primera quincena de noviembre del 2025 contra la primera quincena de noviembre del 2024, a nivel nacional se presentó una inflación de 3.61%.

Mientras que en Coahuila fue de 3.30% y entre los cuatro municipios que incluye el INPC de la entidad, Torreón fue el más alto con 3.95%, seguido por Ciudad Acuña 3.65%, Saltillo con 3.07% y Monclova con 2.99%.

PRECIOS

En el caso de Saltillo, en su comparativo anual, donde más se presentó un incrementó de precios fue en café tostado 48.01%, vísceras de res 31.28%, café soluble 27.95%, queso manchego y chihuahua 18.39%, guayaba 17.87%, leche evaporada y condensada 14.51%, carne de res 14.31%, salchichas y otros pescados y mariscos en 12.65% cada uno, durazno 12.58%, chile serrano 12.40%, jamón 11.50%, leche pasteurizada y fresca 10.00%.

Contrario a ellas, disminuyó en jitomate -52.65%, otros chiles frescos -36.45%, calabacita -31.32%, cebolla -30.53%, papaya -28.55%, papa y otros tubérculos -28.12%, zanahoria -28.03%, aguacate -26.50%, pera -26.23%, azúcar -23.34%, melón -17.32%, limón -16.99%, pepino -16.73% y frijol -14.14%.

