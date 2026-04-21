Se anticipa que partidos del Mundial alcen las ventas en tienditas en México

Según la firma, el análisis de los mundiales de 2010 a 2022 muestra que el consumo se concentra en categorías como cerveza, refrescos y botanas, con variaciones asociadas a los horarios y a la instancia del torneo.

Los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo elevan el consumo en el canal tradicional, con incrementos de hasta 22% en el ticket promedio durante los encuentros, de acuerdo con datos de NielsenIQ.

Así, en Sudáfrica 2010, las ventas de cerveza en autoservicios alcanzaron niveles récord durante la semana de cuartos de final, impulsadas por un partido en domingo.

Detalló que para Brasil 2014, el 79% de los aficionados vio los partidos desde casa. En el canal tradicional, 61% de los tickets incluyó refrescos, 55% botanas y 45% cervezas. Las tienditas se mantuvieron como el principal punto de abasto para consumo en el hogar.

En Rusia 2018, el 80% de los hogares siguió el Mundial y el 60% utilizó los partidos de México como espacio de convivencia. Los horarios matutinos modificaron hábitos de consumo, con 14% de los consumidores ajustando su alimentación. Las promociones influyeron en la compra: 43% respondió a descuentos y 21% a incentivos adicionales.

Las ventas de bebidas alcohólicas y cervezas en el canal tradicional crecieron 35% los fines de semana en que jugó México.

La firma explicó que en Qatar 2022, las bebidas alcohólicas aumentaron 4% sus ventas y las no alcohólicas 6%, siendo el partido México contra Argentina el que registró el pico más alto, con un registro de 16.5 millones de espectadores.

Ese día, la participación de cervezas y botanas en el canal tradicional pasó de 21% a 23% del valor de ventas. El ticket promedio fue de 46.80 pesos, 5% más que un sábado regular, y durante el partido alcanzó 47.74 pesos, lo que representó un incremento de 22% frente al promedio del horario.

Para el Mundial 2026, con México como sede, la firma anticipa un incremento en la demanda de cerveza y categorías relacionadas, con impactos directos en el canal tradicional durante los partidos de la Selección.

”El Mundial no solo es el evento deportivo más esperado del país; es también uno de los motores más consistentes de comportamiento comercial. Su capacidad para activar consumo, transformar rutinas y detonar convivencia lo convierte en una ventana estratégica para cualquier jugador del retail que busque anticipar y capitalizar el pulso real del consumidor mexicano”, detalló.