Se crearon más de 655 mil empleos en México en octubre: Inegi

CDMX.- Durante octubre se generaron 655 mil empleos en México, todos de carácter informal, lo que contribuyó a la baja del desempleo, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El número de desocupados disminuyó en 248.6 mil personas durante el décimo mes de 2025 para llegar a un millón 631 mil, con lo que la tasa de desocupación con base en cifras originales se redujo de 2.98% de la Población Económicamente Activa (PEA) en septiembre a 2.61% en octubre.

Mientras que en la informalidad se generaron 831.8 mil plazas durante el mes pasado, en el sector formal se perdieron 176.3 mil puestos, cifra que contrasta con los datos del IMSS, en donde se registró la apertura de 217.5 mil plazas.

En ese sentido, se puede inferir que se cerraron más empleos en otras áreas, tales como trabajadores federales y estatales, así como en el Ejército.

Empleo por sectores y actividades

El sector servicios fue el principal responsable de la ampliación del empleo con la generación de 472.9 mil plazas en octubre pasado, seguido del industrial con 434.6 mil puestos, así como otros 18.8 mil más en segmentos no identificados. Por el contrario, en la rama agropecuaria se perdieron 270.8 mil.

Por actividades específicas, dónde más se generaron empleos fue en servicios diversos con 491.2 mil plazas en el décimo mes del año; la industria manufacturera con 336.9 mil; y en restaurantes y servicios de alojamiento, 221.7 mil puestos adicionales.

Por su parte, las actividades donde más se recortó la plantilla laboral durante el periodo de referencia fueron: transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con el cierre de 142.3 mil plazas; comercio, 77.6 mil; así como servicios diversos con 25.7 mil puestos menos.

