Se desploman 20% en semestre ventas de vehículos en China ante aumento del combustible

NUEVA YORK .-El mercado automovilístico chino parece encaminarse hacia su peor año desde 2021, a medida que la demanda de vehículos de pasajeros se desploma tras las ventas récord registradas en 2025, señaló CNBC.

Tras la caída del 20.2% en las ventas de vehículos de pasajeros durante el primer semestre del año, la Asociación China de Automóviles de Pasajeros redujo su previsión de ventas minoristas para todo el año 2026 a un descenso del 14% con respecto a la previsión anterior de ventas estables interanuales.

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Se prevé que el volumen final de entregas sea de 20.4 millones de unidades a finales de 2026, cifra inferior al récord de 23.7 millones de unidades alcanzado el año pasado.

Xiao Feng, director de investigación de la división industrial de Hong Kong/China en Citic CLSA, prevé un panorama más sombrío que el de CPCA: proyecta que las ventas acumuladas de automóviles caerán un 20% interanual, en comparación con la caída del 14% pronosticada por la asociación para todo el año.

Feng se muestra ligeramente más optimista con respecto a los vehículos de nueva energía (VNE), como los automóviles y furgonetas eléctricos e híbridos, y prevé que las ventas de VNE disminuyan entre un 5% y un 6% interanual.

“Este va a seguir siendo un año brutal”, declaró a CNBC Tu Le, fundador de Sino Auto Insights, citando el aumento de la competencia a medida que los fabricantes de equipos originales luchan por aprovechar la menguante demanda.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de China, los costos energéticos del transporte se dispararon un 15.3% interanual en junio, lo que provocó el desplome de la demanda de vehículos con motor de combustión interna (MCI).

Las ventas minoristas de vehículos MCI cayeron un 39% interanual en junio -con una disminución del 42% en los modelos de gasolina-, lo que representa el 78% del descenso total en las ventas de vehículos de pasajeros ese mes.

La retirada de los subsidios a los vehículos eléctricos por parte de Pekín, que anteriormente habían estimulado el interés de los consumidores, ha moderado la demanda de automóviles en 2026.

“Las políticas solo trasladan la demanda”, declaró Feng a CNBC, señalando que las escasas ventas de vehículos observadas hasta ahora “podrían estar pagando la fuerte demanda inicial del año pasado”, dijo.

Por otro lado, los fabricantes de automóviles chinos se ven presionados por el aumento de los costos de las materias primas y los componentes.

Los costos de los insumos relacionados con las baterías, incluidos los de litio y los chips de memoria, están aumentando drásticamente, lo que contribuye a una caída generalizada de los márgenes de beneficio de la industria, que se situaron en el 3.4% entre enero y mayo de 2026. Además, los beneficios de la industria disminuyeron un 20% interanual, según el secretario general de la CPCA, Cui Dongshu.

Los precios de los vehículos de pasajeros cayeron más de un 1% interanual en junio, lo que redujo aún más los ya escasos márgenes de beneficio.

Feng prevé que los márgenes de beneficio extremadamente ajustados provoquen una reestructuración del mercado, consolidando el fragmentado mercado chino de vehículos eléctricos en siete u ocho grandes actores para 2030.

Predice que los fabricantes de automóviles estadounidenses no sobrevivirán al mercado automovilístico chino, ferozmente competitivo.

Pero incluso mientras Volkswagen apuesta por los coches eléctricos en China, las cifras de entregas publicadas por el fabricante de automóviles muestran una caída interanual del 25.9% durante el primer semestre de 2026.

Entre los principales fabricantes de automóviles nacionales, BYD registró 1.8 millones de ventas en el primer semestre de 2026, seguido de Geely y Leapmotor con 1.4 millones y 356 mil entregas, respectivamente.

En cuanto a las compañías extranjeras, el Grupo Volkswagen reportó 973 mil entregas durante el mismo período, mientras que Toyota registró 579 mil entre enero y mayo.