Se extiende el estancamiento en México y la economía sigue en fase de debilidad: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila Sureste (IMEF) indicó que los indicadores más recientes sugieren que la economía mexicana continúa en una fase de debilidad, aunque con señales incipiente de estabilización.

Destacaron que en abril 2026, el Indicador IMEF Manufacturero mostró una mejora relevante, aunque se mantiene en zona de contracción tras más de dos años, apuntando a una desaceleración en la caída, pero sin señales claras de expansión y con cierta heterogeneidad entre segmentos.

TE PUEDE INTERESAR: México: Bajan confianza empresarial y pedidos manufactureros en abril de 2026

Por su parte, el Indicador No Manufacturero registró un ligero retroceso, confirmando una dinámica subyacente aún débil y un deterioro más generalizado por tamaño de empresa.

En este contexto, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB publicado por el INEGI la actividad económica se contrajo 0.8% trimestral en el 1T26, con un crecimiento anual de 0.2%, reflejando una caída generalizada en todos los sectores.

Si bien parte de la debilidad responde a efectos base tras un sólido cierre de 2025, la falta de una tendencia sostenida introduce riesgos a la baja para el crecimiento de 2026.

Con base en los datos del Indicador IMEF Manufacturero correspondientes a abril de 2026, el indicador mostró una mejora significativa al pasar de 47.6 a 49.0 puntos, lo que representa un avance de 1.4 unidades respecto a marzo.

La serie tendencia-ciclo también registró un aumento de 0.4 puntos, ubicándose en 48.2 unidades, lo que sugiere una contracción menos pronunciada, aunque aún sin señales claras de expansión.

En contraste, el subíndice ajustado por tamaño de empresa retrocedió 0.8 puntos hasta 49.6 unidades, reflejando cierta heterogeneidad en la recuperación entre segmentos productivos.

El Indicador IMEF No Manufacturero correspondiente a abril de 2026 registró un ligero retroceso de 49.0 a 48.9 puntos, una caída marginal de 0.1 unidades respecto a marzo, manteniéndose en zona de contracción.

La serie tendencia-ciclo también disminuyó 0.2 puntos, ubicándose en 49.1 unidades, lo que confirma la continuidad de una dinámica subyacente débil.

Asimismo, la medición ajustada por tamaño de empresa mostró una caída más pronunciada de 1.7 puntos, pasando de 51.1 a 49.4 unidades y regresando a terreno contractivo, lo que refleja un deterioro en distintos segmentos del sector.

De acuerdo con la estimación oportuna del PIB publicada por INEGI, la actividad económica se contrajo 0.8% trimestral en el 1T26, con un crecimiento anual de 0.2%. La caída fue generalizada, con retrocesos en agricultura de 1.4% trimestral), industria 1.1% trimestral) y servicios de 0.6% trimestral).

Parte de la debilidad refleja efectos base tras un sólido 4T25, aunque varios sectores aún no logran consolidar una tendencia de crecimiento sostenida.

Este dato introduce riesgos a la baja a la expectativa de crecimiento económico para todo 2026.

No obstante, se espera un repunte en el segundo trimestre del año, conforme los proyectos de infraestructura del gobierno federal comiencen a ganar tracción gradualmente, así como por una recuperación en servicios impulsada por el consumo privado durante el Mundial de 2026.