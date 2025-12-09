Se han inscrito 70 empresas a la Plataforma Pyme de Canacintra Coahuila Sureste

Hasta ahora son 78 las empresas que se han inscrito en la Plataforma Pyme de Canacintra Coahuila Sureste y se han llevado a cabo 20 solicitudes de compra, así lo dieron a conocer el presidente de de este organismo empresarial, Arturo Reveles Márquez y el titular del Comité de Impulso Pyme Coahuila Sureste, Horacio Hernández Cardoso.

Reveles Márquez dijo que se busca que se pueda desarrollar un ecosistema tecnológico que les permita acortar los tiempos al comprador para ubicar un proveedor y en lugar de buscarlo en una red social, que utilice esta plataforma con proveedores confiables.

Indicó que en el caso de los proveedores, éstos pueden participar de una manera más activa en ofertar sus productos en lugar de ir a cada planta a tocar su puerta, toda vez que en la plataforma tendrán sus productos y servicios que serán ubicados por las empresas compradoras.

Hernández Cardoso indicó que la Plataforma Pyme es un foro de comunicación, en el que los socios de la cámara registran sus empresas y las capacidades que tienen de ofrecer al mercado, además las empresas que tengan algún requerimiento de compra ahí mismo lo pueden postular.

“Lo que busca es generar un ecosistema de colaboración que fomente la integración de nuestros asociados y el negocio se quede dentro de Coahuila”, aseguró.

La plataforma arrancó después del Encuentro de Cadenas Productivas, hoy se tienen 78 empresas registradas y se han subido 20 requerimientos de compra, de ellos 18 fuero atendidos y dos están vigentes.

Entre estos últimos está uno del IMSS que buscan alimentos, frutas, verduras y cárnicos, entre otros; mientras que otra empresa busca programación para robots y programación industrial.

Asimismo de las 78 empresas pymes registradas son de manufactura y servicios, en lo particular de integración, metalmecánica, servicios de reclutamiento y selección, así como servicios de desarrollo de software, despachos contables, legales y de recursos humanos, entre otros.

Entre los requisitos para las pymes que buscan inscribirse en la plataforma está el ser socio de la cámara, sin embargo, cualquier empresa no socia puede buscar proveedores y para ello subir sus requerimientos, realizando un registro de su empresa y el requerimiento que tenga.

“Cualquier empresa no socia puede subir un requerimiento de compra que será atendido por los socios de Canacintra que están registrados en la plataforma, pero las Pymes que quieran oportunidades de negocios y atender requerimientos de compra tendrán que estar asociadas a la cámara”, dijo.

Finalmente aunque ahorita la plataforma aplica a la Región Sureste, se estará llevando a todo el estado a través de con las delegaciones de Canacintra en el estado y luego proponerlo a nivel nacional, por lo pronto, en 2026 iniciará la promoción con las otras delegaciones de la cámara en la entidad.