Se sumará Ramos Arizpe a la Ruta de ‘Dinos y Vinos’

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    Se sumará Ramos Arizpe a la Ruta de ‘Dinos y Vinos’
    Un millón 200 mil visitantes y mil 500 millones de pesos en derrama económica fue lo reportado en el mes de junio según Turismo. VANGUARDIA

La subsecretaría de Turismo y Pueblos Mágicos comentó que con la vitivinícola Capellanía de este municipio se integraría a este programa turístico-económico

Ramos Arizpe se estará sumando a la Ruta de Vinos y Dinos con el viñedo Capellanía, así lo dio a conocer la subsecretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Moncada.

Hasta ahora en la Ruta de Vinos y Dinos participan los municipios de Saltillo, General Cepeda, Arteaga y Parras de la Fuente, sin embargo, próximamente se estará sumando también Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inauguran-casa-vitivinicola-guidova-en-la-sierra-de-arteaga-fortalecen-ruta-vinos-dinos-PH22434685

Recordó que la Ruta de Vinos y Dinos, en su primera etapa hace años, inició con 11 bodegas, mientras que otras 11 bodegas más se estarán sumando, para llegar a un total de 22 y por lo pronto, de estas últimas ya se sumaron dos (Guadiana y Gidova) y próximamente serán otras dos, en estas últimas es donde entraría Ramos Arizpe con el viñedo de Capellanía.

“Esto no quiere decir que las otras bodegas (las que se están sumando a la Ruta) no reciban público, simplemente no se ha colocado el icono paleontológico, cuando ya se coloca, entonces ya pertenecen a la Ruta Vinos y Dinos, pero ellos pertenecen a Vinos de Coahuila que es el primer requerimiento para formar parte de la Ruta”, aseguró.

En el caso de Ramos Arizpe, resaltó que está creciendo mucho en el tema vitivinícola , pero una cosa es tener el viñedo y otra es estar listo, toda vez que primero se debe abrir al turismo y está consolidado el producto, entonces ya se puede entrar a la Ruta de Vinos y Dinos, toda vez que tiene un estándar que cumplir para formar parte de la ruta; Capellanía es una vitivinícola, el lugar se llama Hacienda de Amargo y se ubica en Paredón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vinos-d-guadiana-se-integra-a-la-ruta-vinos-dinos-con-un-nuevo-icono-turistico-en-arteaga-KE22040864

Por otra parte, sobre las cifras del periodo vacacional de verano, indicó que hasta la semana que entra se darán a conocer los números, aunque creen que se cumplió la expectativa que se dio a conocer desde finales de junio como fue un millón 200 mil visitantes y mil 500 millones de pesos en derrama económica.

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