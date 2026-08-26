Se sumará Ramos Arizpe a la Ruta de ‘Dinos y Vinos’

Hasta ahora en la Ruta de Vinos y Dinos participan los municipios de Saltillo, General Cepeda, Arteaga y Parras de la Fuente, sin embargo, próximamente se estará sumando también Ramos Arizpe.

Ramos Arizpe se estará sumando a la Ruta de Vinos y Dinos con el viñedo Capellanía, así lo dio a conocer la subsecretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Moncada.

Recordó que la Ruta de Vinos y Dinos, en su primera etapa hace años, inició con 11 bodegas, mientras que otras 11 bodegas más se estarán sumando, para llegar a un total de 22 y por lo pronto, de estas últimas ya se sumaron dos (Guadiana y Gidova) y próximamente serán otras dos, en estas últimas es donde entraría Ramos Arizpe con el viñedo de Capellanía.

“Esto no quiere decir que las otras bodegas (las que se están sumando a la Ruta) no reciban público, simplemente no se ha colocado el icono paleontológico, cuando ya se coloca, entonces ya pertenecen a la Ruta Vinos y Dinos, pero ellos pertenecen a Vinos de Coahuila que es el primer requerimiento para formar parte de la Ruta”, aseguró.

En el caso de Ramos Arizpe, resaltó que está creciendo mucho en el tema vitivinícola , pero una cosa es tener el viñedo y otra es estar listo, toda vez que primero se debe abrir al turismo y está consolidado el producto, entonces ya se puede entrar a la Ruta de Vinos y Dinos, toda vez que tiene un estándar que cumplir para formar parte de la ruta; Capellanía es una vitivinícola, el lugar se llama Hacienda de Amargo y se ubica en Paredón.