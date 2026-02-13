Se sumarán restaurantes prueba piloto de jornada laboral en Saltillo

El sector restaurantero también se sumará a la implementación de pruebas pilotos sobre la jornada laboral reducida, aunque primero tomarán una será de capacitaciones y talleres, para así en el segundo semestre iniciar con estas pruebas.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes indicó que la próxima semana tendrán la primera junta con la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, para así en marzo tener algunos talleres y cursos y así estarse preparando.

Ante ello, estimó que será hasta el segundo semestre cuando implemente las pruebas piloto en por lo menos tres restaurantes, asimismo no descartó que ante los movimientos que se hicieron en el tema de vacaciones y de horarios, tengan que abrir algunas vacantes para cubrir algunos espacios, aunque también jugarán con los tiempos y con los días de descanso para que en un momento dado no sea tanto el impacto.

García Reyes también estimó que el impacto económico de la reducción de la jornada laboral puede ser de un dos por ciento, ante todas las variables laborales que se han dado los últimos años.

Finalmente se comprometió a realizar un esfuerzo para no impactar los precios, aunque dejó claro que una inflación de 4% es muy diferente a una inflación real de un gremio restaurantero, toda vez que este último anduvo entre un 8 a 10%, asimismo del personal donde más impactará la jornada reducida, será en el parte operativa del servicio a las mesas.