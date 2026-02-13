Se sumarán restaurantes prueba piloto de jornada laboral en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 13 febrero 2026
    Se sumarán restaurantes prueba piloto de jornada laboral en Saltillo
    Isidoro García Reyes dijo que las acciones que se deben analizar es qué tanto puede impactar en el tema económico, si esto se realiza de manera ordenada. ESPECIAL.

Aunque primero se capacitarán para iniciar en el segundo semestre con las pruebas

El sector restaurantero también se sumará a la implementación de pruebas pilotos sobre la jornada laboral reducida, aunque primero tomarán una será de capacitaciones y talleres, para así en el segundo semestre iniciar con estas pruebas.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes indicó que la próxima semana tendrán la primera junta con la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, para así en marzo tener algunos talleres y cursos y así estarse preparando.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Será 14 de febrero ligero respiro para la economía, coinciden restauranteros, comerciantes y hoteleros

Ante ello, estimó que será hasta el segundo semestre cuando implemente las pruebas piloto en por lo menos tres restaurantes, asimismo no descartó que ante los movimientos que se hicieron en el tema de vacaciones y de horarios, tengan que abrir algunas vacantes para cubrir algunos espacios, aunque también jugarán con los tiempos y con los días de descanso para que en un momento dado no sea tanto el impacto.

García Reyes también estimó que el impacto económico de la reducción de la jornada laboral puede ser de un dos por ciento, ante todas las variables laborales que se han dado los últimos años.

Finalmente se comprometió a realizar un esfuerzo para no impactar los precios, aunque dejó claro que una inflación de 4% es muy diferente a una inflación real de un gremio restaurantero, toda vez que este último anduvo entre un 8 a 10%, asimismo del personal donde más impactará la jornada reducida, será en el parte operativa del servicio a las mesas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
trabajadores
jornada laboral

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Canirac Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado