Sin paz entre Irán y EU, cierra la bolsa de valores a la baja y crudo aumenta por incertidumbre

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Dinero
/ 20 abril 2026
    Sin paz entre Irán y EU, cierra la bolsa de valores a la baja y crudo aumenta por incertidumbre
    Los principales índices de producción de Estados Unidos se vieron afectados por la incertidumbre comercial consecuente a la falta de acuerdos concretos que estabilicen la violencia en Medio Oriente. AP/ VANGUARDIA

La volatilidad de los precios de los combustibles se ha intensificado por la falta de acuerdos de paz en Medio Oriente

Los principales índices de producción de Estados Unidos (EU) cayeron menos de 1% y los precios del petróleo subieron por encima del 4% este lunes 20 de abril de 2026, después de que el Estrecho de Ormuz permanece bajo un “doble bloqueo” y las conversaciones de paz entre Irán y EU siguen sin alcanzar acuerdos concretos.

La bolsa de valores registró caídas en el Dow Jones promedio ya que bajó 4.87 puntos (-0.01%) hasta los 49 mil 442,56; el S&P 500 cayó 9.50 puntos (-0.13%) hasta los 7 mil 152.00; por último el Nasdaq Composite descendió 64.09 puntos (-0.26%), hasta los 24 mil 404,39.

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El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 3.30 dólares, o un 4%, hasta los 85.89 dólares. Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 0.05 dólares, o un 0.05%, hasta los 94.32 dólares por barril.

Los precios se han volatizado con intensidad desde el viernes pasado cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que el Estrecho de Ormuz quedaba “completamente abierto”, secundado por el presidente de EU, Donald Trump, que había declarado a su vez que dicho estrecho estaba “completamente abierto y listo para los negocios”.

Al abrir los mercados, la mezcla WTI y Brent habían caído arriba del 10% en cuestión de horas.

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA EN VILO POR FALTA DE ACUERDOS DE PAZ

Después de que EU se apoderara de un buque carga iraní el fin de semana pasado y volvieran las tensiones bélicas entre ambas naciones, el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi se comunicó con su homólogo pakistaní con el fin de evidenciar “la falta de sinceridad de Washington”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas licuado, se mantuvo prácticamente paralizado el lunes, con sólo tres cruces en las últimas 12 horas, según mostraron los datos de transporte marítimo, informó Reuters.

”El estrecho permanece bajo un doble bloqueo”, dijo Nikos Tzabouras, analista de mercado de Tradu a Reuters, señalando la inminente fecha límite para un alto el fuego y la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Por otro lado, las conversaciones de paz entre Líbano e Israel podrían llevarse a cabo el jueves 23 de abril de 2026 pero no ha habido una confirmación por parte del estado libanes, a pesar del alto el fuego de 10 días entre ambas naciones.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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