Stellantis revive RAM la pickup motor V8 y de gasolina

Stellantis está resucitando la camioneta Ram TRX, una pickup con motor V-8 y motor de gasolina, debido a la reducción de las regulaciones federales sobre emisiones y su plan para recuperar las ventas de sus marcas en Estados Unidos, destacó CNBC.

La Ram 1500 SRT TRX 2027 estará disponible a finales de 2026 por unos 100 mil dólares, anunció hoy el fabricante de automóviles.

La camioneta se fabricó inicialmente para los años modelo 2021-2024, antes de ser cancelada debido a la reducción del uso de motores V-8 por parte de la compañía.

TE PUEDE INTERESAR: SSP llama a evitar disparos al aire en Año Nuevo y habilita líneas para denuncias anónimas

“Teníamos que llevarla al siguiente nivel”, declaró Tim Kuniskis, director ejecutivo de Ram, durante un reciente evento para los medios. “Estamos muy contentos de su regreso”.

A pesar de sus ventas relativamente bajas en el pasado debido a su precio, la TRX se considera un modelo “halo” para la marca, o un vehículo de alta gama que atrae la atención hacia Ram y potencialmente impulsa las ventas de otros modelos.

El regreso del TRX es la última iniciativa de la marca bajo la dirección de Kuniskis, quien ha liderado un plan de reestructuración desde que salió del fabricante de automóviles hace un año. Kuniskis planea hacer más de 25 anuncios durante el próximo año.

Entre ellos, la resurrección de los motores Hemi V-8 con un nuevo “Símbolo de Protesta” y el despido de la prometida versión eléctrica de su camioneta 1500.

Muchas de las nuevas medidas contradicen los planes previos de Stellantis de descontinuar los vehículos V-8 de gasolina ante regulaciones y sanciones más estrictas sobre ahorro de combustible. Sin embargo, estas políticas se han debilitado o han desaparecido bajo la administración Trump.

Kuniskis ha vuelto a adoptar los motores V-8, incluyendo el resurgimiento del TRX, como parte de un esfuerzo por reactivar las ventas de Stellantis en Estados Unidos, que se desplomaron durante la gestión del exdirector ejecutivo de Stellantis, Carlos Tavares, entre 2021 y 2024.