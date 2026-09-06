STPS destaca aumento al salario mínimo en México

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    STPS destaca aumento al salario mínimo en México
    Destacó que la recuperación de los ingresos es resultado de una política salarial construida mediante el diálogo y el consenso entre personas trabajadoras, empleadores y el gobierno. ESPECIAL.

Hizo hincapié en que este año alcanzó 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos diarios

CDMX.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que los aumentos al salario mínimo en los primeros dos años de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, beneficiaron directamente a 8.5 millones de empleados asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y fortalecen su capacidad de compra.

“La recuperación del salario mínimo también se refleja en lo que las personas trabajadoras pueden comprar con su ingreso. A junio de 2026, el salario mínimo general permitía adquirir 1.93 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria urbana, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzaba 2.7 veces ese valor”, explicó.

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que desde 2018, el salario mínimo general acumula una recuperación de 154 por ciento de su poder adquisitivo.

“Este avance forma parte de la transformación de la política salarial impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, que colocó nuevamente la recuperación del salario mínimo como una prioridad para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras y reducir las desigualdades”.

Apuntó que en 2026 el salario mínimo general aumentó 13 por ciento, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte creció 5 por ciento, en ambos casos por arriba de la inflación del año previo, con lo que se mantiene una política de recuperación sostenida de los ingresos de las personas trabajadoras, en cumplimiento del compromiso presidencial.

“Estos resultados representan un cambio profundo frente al periodo neoliberal. Entre 1992 y 2018, el salario mínimo se mantuvo por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos, lo que limitó durante décadas la capacidad de quienes percibían este ingreso para cubrir las necesidades básicas de sus familias. A partir de 2019 comenzó una nueva etapa de recuperación del salario mínimo y de su poder adquisitivo”, recalcó.

Dicha dependencia, a cargo de Marath Bolaños, puntualizó que la mejora de los ingresos también se ha acompañado de mejores condiciones salariales en el empleo formal, pues en 2026 el salario promedio de las personas trabajadoras afiliadas al IMSS registró un incremento de 34 por ciento en términos reales, de acuerdo con los datos reportados en el Segundo Informe de Gobierno.

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