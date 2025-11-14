Sube consumo privado 2.19% anual; mayor cifra en 14 meses

CDMX .-Pese a los avances marginales mensuales en septiembre y en octubre, en el décimo mes de 2025, el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) en México anotó su mejor resultado relativo a tasa anual en catorce meses.

El IOCP se incrementó 2.19 por ciento en octubre pasado, respecto al mismo mes del año previo, una tasa solo inferior al 2.47 por ciento de agosto de 2024, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No solo avanzó con fuerza el IOCP en su comparación anual, sino que con la variación de octubre sumó tres crecimientos, dado que en agosto el aumento fue de 0.85 por ciento y en septiembre de 1.28 por ciento.

Además, en lo que va del año, el indicador referido contabilizó una variación anual favorable, pero fue la menor en un quinquenio.

De enero a octubre de 2025, el consumo privado presentó su menor tasa de crecimiento anual en un lustro, con 0.35 por ciento, desde 3.23 por ciento en el mismo periodo de 2024.

El instituto explica que el IOCP presenta una estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

Señala que mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el Indicador Oportuno del Consumo Privado presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas.