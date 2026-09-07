Supera Coahuila los 10 mil mdd en producción de autopartes

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    Supera Coahuila los 10 mil mdd en producción de autopartes
    Durante el primer semestre la producción de autopartes fue de 63,833 millones de dólares a nivel nacional y representó un importante crecimiento. ESPECIAL.

Con estas cifras se ubicó en tercer lugar en captación de Inversión Extranjera Directa de este tipo de piezas a nivel nacional

La producción de autopartes de Coahuila llegó a los 10,076 millones de dólares en el primer semestre y se mantiene como líder a nivel nacional, asimismo fue el tercer estado en captación de Inversión Extranjera Directa (IED) de Autopartes al recibir 221 millones de dólares en el primer semestre del año 2026.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) dio a conocer que la producción de autopartes a nivel nacional fue de 63,833 millones de dólares y representó un crecimiento de 9.09% contra el mismo periodo de 2025; mientras que en agosto fue de 10,955 millones de dólares y creció 7.85% contra el mismo mes de 2025.

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En el caso del Ranking de Producción de Autopartes, Coahuila se mantiene como líder al tener una participación de 15.8%, le sigue Guanajuato con 8,601 mdd (13.5% participación), Nuevo León 8,443 mdd (13.2%), Chihuahua 5,416 mdd (8.5%), Querétaro 5,119 mdd (8.0%), San Luis Potosí 4,511 mdd (7.1%), Puebla 4,132 mdd (6.5%), Estado de México 3,868 mdd (6.1%), Aguascalientes 2,977 mdd (4.7%) y Tamaulipas con 2,372 mdd (3.7%). Entre todos los estados producen el 87.0% del total de la producción de autopartes en el país.

COAHUILA 3ER LUGAR EN IED DE AUTOPARTES

La Inversión Extranjera Directa (IED) de Autopartes en el país llegó a los 1,617 millones de dólares durante el primer semestre de este año, lo que representó un crecimiento de 31.3% contra el mismo periodo de 2025 (1,232 mdd).

Por estados, Guanajuato encabezó la lista con 337 mdd (representó el 20.8% del total), le sigue Puebla con 267 mdd (16.5%), Coahuila 221 mdd (13.7%), Chihuahua 167 mdd (10.3%), Jalisco 141 mdd (8.7%), Nuevo León 132 mdd (8.2mdd), Estado de México 98 mdd (6.1%), San Luis Potosí 76 mdd (4.7%), Aguascalientes 75 mdd (4.6%), Querétaro 42 mdd (2.6%) y otros 61 mdd ( 3.7%).

PARTICIPACION DE LA IED DE AUTOPARTES EN CADA ESTADO

Sobre la participación de la IED de Autopartes en cada Estado, para Guanajuato llega a representar hasta el 81.97% del total de la invasión que recibe, mientras que para Coahuila el 58.12%.

Le sigue Durango con el 31.51%, Chihuahua 27.23%, Puebla 26.73%, Aguascalientes 14.38%, Sinaloa 13.48%, Jalisco 10.04%, Sonora 9.48%, Morelos 8.90%, Tlaxcala 5.60%, San Luis Potosí 5.54%, Querétaro 4.81%, Estado de México 4.65%, Nuevo León 3.55%, Tamaulipas 3.44% y Zacatecas 2.91%.

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