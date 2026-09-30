Tipo de cambio peso-dólar cierra su peor periodo desde 2024 y se cotiza por arriba de 18 unidades

Durante la sesión, la divisa osciló entre un mínimo de 17.99 y un máximo de 18.10 pesos por dólar.

El dólar estadounidense al cierre de este texto obtuvo ganancias frente al peso mexicano . El tipo de cambio cotizó en 18.0808 pesos por dólar, representando una depreciación diaria de 0.1% para la moneda nacional y sumando su tercera jornada consecutiva con pérdidas, de acuerdo con datos del Banco de México.

Con este resultado, el peso acumula tan solo en septiembre un retroceso mensual de 6.38%, siendo su peor mes desde junio de 2024, cuando retrocedió 7.77%. Por su parte, el índice dólar (DXY), que mide la fuerza de la divisa frente a una canasta de seis monedas de referencia, avanzó 0.13% para situarse en 101.51 puntos.

El comportamiento del mercado cambiario estuvo condicionado por la publicación de indicadores clave en Estados Unidos (EU) como su Producto Interno Bruto (PIB) que registró un crecimiento interanual de 2.5% en el segundo trimestre, cifra superior al 1.5% proyectado por la Oficina de Análisis Económico.

En materia inflacionaria, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EU presentó un incremento anual de 3.4% al cierre de agosto, por debajo del 3.7% estimado por el mercado, dato que podría derivar en un aumento de las expectativas sobre posibles incrementos adicionales en la tasa de interés de la Reserva Federal.