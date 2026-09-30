Tipo de cambio peso-dólar cierra su peor periodo desde 2024 y se cotiza por arriba de 18 unidades

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    Tipo de cambio peso-dólar cierra su peor periodo desde 2024 y se cotiza por arriba de 18 unidades
    El tipo de cambio es el precio que tiene una moneda extranjera expresado en términos de la moneda local. VANGUARDIA
Diego Hernández
por Diego Hernández

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La postura monetaria de la Reserva Federal, la presión inflacionaria por la guerra en Irán, así como el desempeño económico de EU fueron algunos factores de estos cambios

El dólar estadounidense al cierre de este texto obtuvo ganancias frente al peso mexicano. El tipo de cambio cotizó en 18.0808 pesos por dólar, representando una depreciación diaria de 0.1% para la moneda nacional y sumando su tercera jornada consecutiva con pérdidas, de acuerdo con datos del Banco de México.

Durante la sesión, la divisa osciló entre un mínimo de 17.99 y un máximo de 18.10 pesos por dólar.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dolar-terminaria-en-2026-en-1820-pesos-y-por-encima-del-pronostico-de-hacienda-banco-base-EJ23801647

Con este resultado, el peso acumula tan solo en septiembre un retroceso mensual de 6.38%, siendo su peor mes desde junio de 2024, cuando retrocedió 7.77%. Por su parte, el índice dólar (DXY), que mide la fuerza de la divisa frente a una canasta de seis monedas de referencia, avanzó 0.13% para situarse en 101.51 puntos.

El comportamiento del mercado cambiario estuvo condicionado por la publicación de indicadores clave en Estados Unidos (EU) como su Producto Interno Bruto (PIB) que registró un crecimiento interanual de 2.5% en el segundo trimestre, cifra superior al 1.5% proyectado por la Oficina de Análisis Económico.

En materia inflacionaria, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EU presentó un incremento anual de 3.4% al cierre de agosto, por debajo del 3.7% estimado por el mercado, dato que podría derivar en un aumento de las expectativas sobre posibles incrementos adicionales en la tasa de interés de la Reserva Federal.

https://vanguardia.com.mx/dinero/asi-termino-mexico-1er-semestre-de-2026-en-materia-financiera-ia-al-alza-y-peso-mexicano-se-mantiene-FN21793699

Asimismo los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años alcanzaron niveles máximos en más de dos décadas, mientras que el incremento en los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril ejerció presiones inflacionarias a nivel internacional.

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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