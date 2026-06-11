Trabajadores viven el ambiente del Mundial 2026 en empresas de Ramos Arizpe

Ante el arranque del Mundial de Futbol y con ello el primer juego de la Selección Mexicana, diversas empresas en la región sur de Coahuila, colocaron pantallas para que sus trabajadores lo vieran en sus instalaciones, con ello, ARHCOS reconoció que esta práctica les permitió anticiparse a un fenómeno previsible: el ausentismo asociado a los grandes acontecimientos deportivos.

El Complejo de GM en Ramos Arizpe, Draxton y Cinsa del GIS, las plantas de Tupy, así como Turck y Molinos del Fénix, fueron algunas de las empresas que en la región instalaron pantallas en sus instalaciones, ejercicio que también replicó Canacintra Coahuila Sureste donde alrededor de 50 personas presenciaron el primer juego de la Selección Mexicana.

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El presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste, Miguel Angel Betancourt, dijo que desde ARHCOS reconocen la manera en que numerosas empresas de la región aprovecharon el arranque del Mundial 2026 para fortalecer la convivencia entre sus colaboradores.

De acuerdo a lo que manifestaron, la transmisión de los partidos dentro de los centros de trabajo, lejos de representar una distracción, se traduce en una oportunidad para consolidar el sentido de pertenencia y mejorar el clima laboral.