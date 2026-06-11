Trabajadores viven el ambiente del Mundial 2026 en empresas de Ramos Arizpe

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    Trabajadores viven el ambiente del Mundial 2026 en empresas de Ramos Arizpe
    Destacaron que este tipo de experiencias construye equipos más sólidos, del mismo modo en que una selección se integra con la suma de talentos individuales orientados a un objetivo común. CORTESÍA

Transmiten el primer juego de la Selección Mexicana para evitar ausentismo laboral

Ante el arranque del Mundial de Futbol y con ello el primer juego de la Selección Mexicana, diversas empresas en la región sur de Coahuila, colocaron pantallas para que sus trabajadores lo vieran en sus instalaciones, con ello, ARHCOS reconoció que esta práctica les permitió anticiparse a un fenómeno previsible: el ausentismo asociado a los grandes acontecimientos deportivos.

El Complejo de GM en Ramos Arizpe, Draxton y Cinsa del GIS, las plantas de Tupy, así como Turck y Molinos del Fénix, fueron algunas de las empresas que en la región instalaron pantallas en sus instalaciones, ejercicio que también replicó Canacintra Coahuila Sureste donde alrededor de 50 personas presenciaron el primer juego de la Selección Mexicana.

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El presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste, Miguel Angel Betancourt, dijo que desde ARHCOS reconocen la manera en que numerosas empresas de la región aprovecharon el arranque del Mundial 2026 para fortalecer la convivencia entre sus colaboradores.

De acuerdo a lo que manifestaron, la transmisión de los partidos dentro de los centros de trabajo, lejos de representar una distracción, se traduce en una oportunidad para consolidar el sentido de pertenencia y mejorar el clima laboral.

$!La gestión del capital humano se mide, precisamente, en la capacidad de convertir cada coyuntura en una oportunidad para acercar a las personas.
La gestión del capital humano se mide, precisamente, en la capacidad de convertir cada coyuntura en una oportunidad para acercar a las personas.

Resaltaron que en primer término, esta práctica permitió anticiparse a un fenómeno previsible: el ausentismo asociado a los grandes acontecimientos deportivos. Explicaron que al llevar el evento al interior de la empresa, mediante una organización planificada y acordada con las áreas operativas, las organizaciones evitaron las inasistencias y, al mismo tiempo, convirtieron un riesgo en un factor de cohesión. Agregó que el beneficio, sin embargo, va más allá.

“Compartir un momento de esta magnitud —tratándose además de una justa en la que México es país anfitrión y protagonista del partido inaugural— refuerza el compromiso, diluye por un instante las jerarquías”, indican.

$!Con estas acciones se recuerda que detrás de cada puesto hay personas que comparten emociones, identidad y orgullo.
Con estas acciones se recuerda que detrás de cada puesto hay personas que comparten emociones, identidad y orgullo.

“Cuando una empresa abre un espacio para la convivencia no pierde tiempo: fortalece a su gente, su clima organizacional y su capacidad de retención”, añadieron.

Ante ello, hizo un reconocimiento a las empresas del sureste de Coahuila que han comprendido este equilibrio, y las invitaron a sostener esta visión más allá del Mundial.

$!Indicaron que como asociación de profesionales de recursos humanos, observan en estas iniciativas la confirmación de que la productividad y el bienestar no están reñidos.
Indicaron que como asociación de profesionales de recursos humanos, observan en estas iniciativas la confirmación de que la productividad y el bienestar no están reñidos.

En el caso de Tupy, el gerente de Recursos Humanos, Emanuel Cerda Martínez, compartió que pararon la producción e hicieron eficiencias tiempo atrás. En las fotografías se puede apreciar que en algunos casos las pantallas se instalaron la parte externa y otras adentro del comedor, asimismo se aprecian stands con botanas y aguas frescas.

Por lo que respecta a Turck, su gerente, Rodolfo Ortiz comentó que se utilizaron varias pantallas gigantes y audio para toda la planta, mientras se seguía trabajando normalmente en cada estación de trabajo.

A su vez, el gerente de Manufacturas Zapalinamé Rafael Amar dijo que no no hubo ausentismo, todo estuvo muy bien, asimismo como el juego fue en horario de la comida se le dio la opción de que lo vieran en los comedores de las plantas, hubo quienes decidieron suspender labores mientras estuviera el juego y no solamente durante el lapso de la comida.

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