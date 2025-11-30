Tras caída del 30% de su producción, empresa CVG contempla recuperarse en 2026

Una disminución del 30% en sus volúmenes de producción es la que ha presentado en los últimos 8 a 10 meses la empresa CVG en Saltillo que produce partes para interiores y asientos para tractocamiones, aunque espera una recuperación el siguiente año ante nuevos proyectos.

El gerente de Commercial Vehicle Group (CVG), Luis Arturo Carral, indicó que se presentaron tiempos difíciles porque la economía estuvo un poco contraída, pero tienen nuevos proyectos para pasar este trago amargo sin problema.

Además de esa disminución en la producción, se presentó una reducción del 20% en la plantilla laboral, con ello pasaron de mil a 800 trabajadores, por lo que con esos proyectos que van para nuevos clientes van a tratar de recuperar algunos de ese empleo.

Aunque será hasta finales de 2026 o principios del 2027 cuando se presente este crecimiento en la producción de la empresa, mientras que para el cierre de este año comentó que también se viene un incremento, aunque no tan sustancial.

La situación que hoy enfrenta la industria de tractocamiones, reconoció que ya se había vivido aunque fue en los tiempos de la pandemia Covid, donde hubo una baja, aunque la diferencia con este año, es que se está extendiendo.

Por último comentó que diciembre es un mes flojo por el periodo vacacional y los festejos, por lo que sepresenta una baja, pero es algo que ya se tiene considerado.