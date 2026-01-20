Trump filtra mensajes con Macron y lo amenaza con 200% de aranceles sobre champán, vinos y más

Por la madrugada de este martes Donald Trump reveló en redes sociales los mensajes de Emmanuel Macron sobre Siria, Irán, y el cuestionamiento de Macron sobre Groenlandia. Además, Trump amenazó con aplicar aranceles del 200 por ciento sobre vinos y champagne franceses, en medio de los comienzos de la reunión anual del Fondo Económico Mundial 2026 en Davos.

Esta presión también se debe a que el mandatario de Estados Unidos (EU) busca que el presidente de Francia se una a su “Junta de Paz”, a pesar de que Macron ha expresado si el rol de esta nueva organización se interponga con el papel de las Naciones Unidas.

También el mandatario francés ha adoptado una postura en contra de la amenaza de Trump sobre Groenlandia, presionando al bloque europeo para que active sus herramientas comerciales más potentes contra EU y enviando tropas francesas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca.

Según Trump, esta iniciativa quiere garantizar la paz en conflictos armados en Palestina y en el resto del mundo.

Ante medios de comunicación se le preguntó sobre la postura de Macron respecto a la Junta de Paz, Trump dijo: “¿Él dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto”.

”Impondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas, y se unirá; pero no tiene que unirse”, afirmó Trump.

TRUMP FILTRA SUS MENSAJES EN REDES

En la madrugada de este martes, Donald Trump filtró dos capturas de pantalla de los mensajes que Emmanuel Macron le envió; con el comentario “Nota del Presidente Emmanuel Macron, de Francia”, hizo público los mensajes.

Macron le menciona a Trump en los mensajes que está “en línea” con Estados Unidos sobre Siria y que pueden hacer “grandes cosas en Irán”.

“No entiendo qué es lo que estás haciendo en Groenlandia”, declaró Macron a Trump. Después, Macron lo invitó a cenar en París y a tener una reunión con “los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos”.

UE SE PREPARA PARA IMPONER ARANCELES A EU

La Unión Europea (UE) se está preparando ante la amenaza de Trump de aplicar medidas arancelarias el primero de febrero a los productos europeos hasta que EU pueda hacerse de Groenlandia.

Macron estaría presionando para la activación del Instrumento Anticoerción, un potente recurso comercial de la UE que podría limitar el acceso a licitaciones públicas o restringir el comercio de servicios, sector en el que EU tiene un superávit con el bloque, informó el medio de comunicación Reuters.

La medida arancelaria de 93 mil millones de euros podría contraatacar ante la amenaza de Estados Unidos de subir los aranceles por el tema de Groenlandia.