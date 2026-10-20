Un 40% de las empresas en Coahuila, listas con la jornada reducida: SETRA

A poco más de dos meses que entre en vigor la primera etapa de la reducción de la jornada laboral, la secretaría del Trabajo y Previsión Social en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, dio a conocer que un 40% de las empresas aplicaron una reducción de su jornada laboral.

En el marco del Foro para la Reducción de la Jornada Laboral, Zogbi Castro comentó que han podido identificar que muchas empresas han reducido su jornada a 45 horas, mientras que otras están en pilotaje.

TE PUEDE INTERESAR: Participaciones federales de México registran su primera disminución desde el 2020

Por su parte, el subsecretario de Justicia Laboral, Luis Alfonso Carrillo Molina, indicó que ese 40% de las empresas ya tienen planes de reducción o tienen jornadas menores a las 48 horas, tendientes a las 40 horas; algunas se fueron a 45 horas y otras a 40 horas.

“Tenemos casos muy específicos en varias regiones, por ejemplo en el Norte, algunas en el Centro y ciertamente aquí en Sureste donde sabemos que ya redujeron la jornada a las 40 horas, no se esperaron todo el tiempo al 2030, sino que de una vez ya lo hicieron”, aseguró.

Carrillo Molina comentó que estas empresas empezaron desde mayo a hacer algunas pruebas o costos de cómo mantener la producción con menos tiempo de trabajo; entre las medidas que aplicaron contratación fue mayor, modificación de turnos, ataron incentivos a la productividad y algunas pasaron de tres a dos turnos, otras que tenían dos turnos de 12x12 se fueron a tres turnos.

Entre los giros de las empresas que ya aplicaron una reducción de su jornada laboral estuvieron las del sector automotriz, metalmecánica, industria de autopartes, fabricación de ferrocarriles y acerera.

Para las empresas reducir la jornada laboral a 40 horas tendrá un impacto en sus costos de 20%, esto ante la reducción de la jornada sin rebajar salarios, a ello, habría que considerar que vienen revisiones salariales en contratos colectivos y que el salario mínimo ha dado brincos importantes, lo que no está considerado en ese 20% y por ello, puede incrementarse significativamente más; asimismo la primera etapa (reducción de 2 horas) que entra en 2027 se estima que tendrá un impacto del 8% en el costo de las empresas, aunque en los siguientes años hasta llegar a las 40 horas será menor.

MULTAS

Durante el foro, se recordó a las empresas, comercios y prestadores de servicios, las multas y sanciones que contemplan la reducción de la jornada laboral, cuando haya un incumplimiento en la jornada máxima excedida/día de descanso será de 5,865 a 29,327 pesos, cuando sea en pago de tiempo extra de 29,327 a 586,550 pesos, en el control electrónico de asistencia de 29,327 a 585,550 pesos, cuando el incumplimiento sea en la jornada de trabajo por encima de lo estipulado en la Ley de Explotación Laboral aplica de 3 a 10 años de prisión y una multa de 586,550 pesos a 5,865,500 pesos.

RECOMENDACIONES

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, Octavio Benavides Narro recomendó a los centros de trabajo hacer un plan de trabajo “porque esto no estocada de violín, sino que impacta en la UAFIRDA de las compañías, por ello, hay que capacitarse y desarrollar planos de trabajo bien aterrizados, se debe ver cuatro ejes”, dijo.

Indicó que el primero es el operativo para observar cómo se entra con eficiencia operativa porque sino será con tiempo extra o se contrata más gente; es un tema de sistemas y estos se deben estructurar (nómina, relojes chequeadores, etc) y el tercero es un tema de diálogo social en el que deben participar todos los sectores para que conozcan ese plan de trabajo y el cuarto punto es el tema legal que aplica a contratos individuales y colectivos, así como reglamentos interiores de trabajo, entre otros.

LLAMAN A UNA ELIMINACION DE MPUESTOS EN 4 PUNTOS QUE IMPACTAN AL TRABAJDOR

Por su parte, el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, se pronunció porque después de esta reducción de la jornada laboral siga una eliminación de impuestos en el pago del tiempo extra, así como en las vacaciones, el aguinaldo y de las utilidades, esa dijo, será la siguiente bandera de la Confederación porque este pago ya lo hacen los empresarios.

Finalmente cabe destacar que durante el foro, se demandó un mayor apoyo a los emprendedores, toda vez que si para las grandes empresas es complicada la reducción de la jornada laboral.