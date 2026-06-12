México: precios de la canasta alimentaria caen 1.99 pesos en mayo... después de 4 alzas en 2026

En términos anuales los aumentos de la canasta alimentaria se mantuvieron por quinta ocasión por encima de los valores del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que la canasta alimentaria creció 6.9% en el ámbito urbano y el INPC fue de 3.9% —una diferencia de 3 puntos porcentuales.

Después de 4 meses consecutivos de aumentos a dos dígitos en precios, la canasta alimentaria en el sector urbano bajó 1.99 pesos en mayo de 2026, al pasar de 2 mil 598.99 pesos en abril a 2 mil 597.37 pesos mexicanos en el quinto mes del año en cuestión, según los datos más recientes de las Líneas de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ); además, los precios del jitomate por tercera ocasión en 2026 son el producto más caro de la canasta alimentaria mexicana.

Sin embargo, esta baja en los precios de la canasta alimentaria se habían observado por el Inegi al analizar el INPC de mayo debido a bajas a dos dígitos en productos como el tomate verde, huevo, chile serrano, así como en el servicio de electricidad.

Cabe recordar que el objetivo del estudio de las Líneas de Pobreza por parte del Inegi es “ofrecer un referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria”.

CANASTA ALIMENTARIA BAJA MÁS DE VEINTE PESOS DESPUÉS DE CINCO MESES DE AUMENTOS

A pesar de que también la “canasta alimentaria y no alimentaria” del ámbito urbano creció 5.1% en mayo de 2026 —también por encima de los valores del INPC—, en precios bajó 24.27 pesos, al pasar de 4 mil 954.23 pesos en abril a 4 mil 929.96 pesos mexicanos en el quinto mes de 2026.

Según el Inegi, el top 3 de los productos que mayores aumentos presentaron fueron la canasta alimentaria (+6.9%), el transporte público (+7.4%) y la “educación, cultura y recreación” (+5.9%) los que más impactaron en la canasta alimentaria y no alimentaria (o Líneas de Pobreza por Ingresos).

NADA DISTINTO PARA EL ÁMBITO RURAL

En mayo, los aumentos porcentuales de la canasta alimentaria en el ámbito rural fueron de 6.3%, superando la inflación de mayo de 3.9% (y por debajo a la variación urbana).

Las alzas porcentuales en el ámbito rural de México también no han parado de superar los valores del INPC desde febrero de 2026.

También el jitomate, los “alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” y la papa fueron los productos que mayores aumentos se observaron para la ruralidad mexicana.

La canasta alimentaria y no alimentaria creció 5.1%, siendo la canasta alimentaria, el transporte público y los cuidados personales los que concentraron las alzas más considerables, con aumentos de 6.3, 7.9 y 4%, respectivamente.

NO CEDEN LOS PRECIOS DEL JITOMATE

Los productos que afectaron más al alza los precios de la canasta alimentaria del a´mbito urbano fueron el jitomate, los “alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” y la papa, con aumentos del 99.2, 6.6 y 57.3% en mayo de 2026.

Esta sería la tercera ocasión que el jitomate está en el top 3 de productos con mayor impacto en los precios al consumidor de la canasta alimentaria, pues en marzo creció 126.3%, y en abril, 121.1%, con base al Inegi.