¡Y ahora la papa! Tubérculo se encarece más de 50% e impacta a la canasta alimentaria en México

Los datos del Inegi detectaron que la papa fue uno de los productos que más subieron de precio en la primera quincena de mayo y que más impacto tuvo en la inflación nacional, así como en la canasta alimentaria de abril, al registrar un cambio porcentual anual de 49.3%.

El precio de la papa subió 56.5% en los primeros 15 días de mayo, el incremento más significativo desde 2018 en el mismo periodo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ), sumándose al jitomate y a la variedad de chiles que han aumentado sus precios en lo que va de 2026.

PRECIOS DE PAPA AFECTADOS POR FACTORES SOCIOPOLÍTICOS

En declaraciones para el medio de comunicación El Economista, Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, señaló que el sector agrícola actualmente enfrenta múltiples retos que impactan la capacidad de producción. Entre las principales problemáticas, la especialista destacó:

- Inseguridad y falta de apoyos: El combate contra la delincuencia y la escasez de estímulos gubernamentales al sector agrícola.

- Conflictos laborales: El impacto de las huelgas y protestas.

- Barreras comerciales: El caso específico del jitomate, cuya producción disminuyó luego de que Estados Unidos impusiera un arancel del 17% a sus importaciones.

Finalmente, Siller explicó a dicho medio que la combinación de todos estos factores ha terminado por limitar la oferta de los productos agrícolas en el mercado, lo que a su vez ha provocado incrementos en los precios al consumidor.

¿Y A CUÁNTO LA PAPA EN LOS SUPERS?

Con base al precio de la papa registrado este martes 26 de mayo de 2026 en las páginas de internet de los supermercados, a saber:

HEB

Papa blanca suprema: 38 pesos.

Papa alfa chica: 46 pesos.

Papa galeana: 62.90 pesos.

Alsuper

Papa blanca alfa: 49.90 pesos.

Papa cambray: 49.90 pesos.