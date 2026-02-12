Ya hay planilla que va a contender en la renovación de CMIC Coahuila Sureste

Dinero
/ 12 febrero 2026
    Ya hay planilla que va a contender en la renovación de CMIC Coahuila Sureste
    El CMIC representa a las empresas constructoras del país a través de la gestión y capacitación de sus miembros. CAPTURA DE PANTALLA

Además, la asamblea general será el 24 de febrero y se presentarán los estados financieros del año natural anterior

Para la renovación del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste, se llevó a cabo ya el registro de la planilla que participará en la elección, la encabeza Hugo Eduardo Salas Guzmán en la presidencia.

El miércoles se hizo el registro oficial de está planilla en la Ciudad de México, a Salas Guzmán lo acompañan Rodolfo José Aguirre Guerra como secretario, Manuel Constantino López López como Tesorero y Raúl Alejandro Lara Mireles como vicepresidente de instituciones.

La asamblea de la CMIC delegación Coahuila Sureste se estará realizando el próximo 24 de febrero, entre las actividades que contempla el orden del día, está la presentación del informe anual de actividades que presentará el Comité Directivo saliente que encabeza Jorge Verduzco Rosán González.

Se presentarán los estados financieros del año natural anterior, el Comité Consultivo emitirá una opinión sobre el informe de actividades y los estados financieros, se dará a conocer y se aprobará el presupuesto anual de ingresos y egresos, para después seguirá la elección de los integrantes del nuevo Comité Directivo y se realizará la toma de protesta correspondiente, entre otras cosas.

