¡A sacar la lana! Bancos y el SAT aclaran si cerrarán este 11 de junio por inauguración del Mundial

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    ¡A sacar la lana! Bancos y el SAT aclaran si cerrarán este 11 de junio por inauguración del Mundial
    Quedó la duda si los bancos abrirán o no, luego del decreto del Gobierno Federal para la suspensión de clases y actividades de dependencias públicas, así como el llamado a las empresas para implementar home office. IA | GEMINI

La ABM y el SAT explicaron si las sucursales bancarias y oficinas cerrarán u operarán de manera normal este jueves

Luego del decreto del Gobierno Federal para la suspensión de clases y actividades de dependencias públicas, así como el llamado a las empresas para implementar home office para los trabajadores en la Ciudad de México para el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026, quedó la duda si los bancos abrirán o no.

Por lo que la Asociación de Bancos de México (ABM) explicó si las sucursales bancarias cerrarán u operarán de manera normal este jueves.

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¿LOS BANCOS CIERRAN EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL?

De acuerdo con la ABM, los bancos en la CDMX operarán de manera normal durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, ya que su servicio es prioritario y la banca en su conjunto es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional, como lo señaló la asociaciónen un comunicado.

”La prestación de los servicios que ofrece a los usuarios de los servicios financieros y público en general en sucursales, se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular”, detalló ABM.

Aunque la Asociación de Bancos de México detalló que cada banco y sucursal establecerá los horarios para ofrecer sus servicios financieros, conservnado su esquema operativo regular y sin ajustes por el evento deportivo.

El comunicado oficial detalla que no habrá suspensión de actividades en el sistema bancario durante la jornada mundialida, ya que los servicios financieros en sucursales de mantendrán activos en los horarios habituales establecidos por cada institución bancaria.

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¿EL SAT TENDRÁ SERVICIO?

A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que el 11 de junio mantendrá sus servicios de manera normal en todas las oficinas de atención al contribuyente y Módulos de Servicios Tributarios, además de en sus oficinas centrales.

”Las oficinas de atenición al contribuyente y Módelos de Servicios Tributarios en el país, así como oficinas centrales operarán con normalidad y atendiendo las citas programadas en los horarios habituales”, detalla el comunicado.

Aunque detalló que la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, ubicada en la alcaldía Xochimilco de la CNTE, sí cerrará este jueves en atención al decreto del Gobierno federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llovera-en-la-inauguracion-del-mundial-asi-sera-el-clima-en-el-estadio-ciudad-de-mexico-este-jueves-JI21294683

CALENDARIO DE PARTIDOS EN CIUDAD DE MÉXICO, GUADALAJARA Y MONTERREY

La Ciudad de México albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, además de otros compromisos correspondientes a la fase de grupos y rondas eliminatorias:

- Jueves 11 de junio 2026 a las 13:00 | México vs. Sudáfrica (Grupo A);
- Miércoles 17 de junio 2026 a las 20:00 | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K);
- Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 | República Checa vs. México (Grupo A);
- Martes 30 de junio 2026 | 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I;
- Domingo 5 de julio 2026 | Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80.

Guadalajara recibirá encuentros destacados, entre ellos el partido entre México y República de Corea:

- Jueves 11 de junio 2026 a las 20:00 | República de Corea vs. República Checa (Grupo A);
- Jueves 18 de junio 2026 a las 19:00 | México vs. República de Corea (Grupo A);
- Martes 23 de junio 2026 a las 20:00 | Colombia vs. RD Congo (Grupo K);
- Viernes 26 de junio 2026 a las 18:00 | Uruguay vs. España (Grupo H)

Mientras que Monterrey tendrá actividad con selecciones como Suecia, Túnez, Japón y Sudáfrica.

- Domingo 14 de junio 2026 a las 20:00 horas | Suecia vs. Túnez (Grupo F);
- Sábado, 20 de junio 2026 a las 22:00 horas | Túnez vs. Japón (Grupo F);
- Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 horas | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A);
- Lunes, 29 de junio 2026 | 1º Grupo F vs. 2º Grupo C.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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