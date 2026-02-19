Abuelita le ‘echa agua’ a therian en Veracruz; simulaba orinar su pared (video)

La situación llamó la atención de una mujer adulta mayor que se encontraba cerca del lugar. Al percatarse de lo que ocurría, salió del establecimiento con un recipiente de agua y se lo arrojó al joven, quien inmediatamente se retiró del sitio corriendo en 4 patas. Testigos observaron el momento sin intervenir, mientras la escena quedaba registrada en video.

Un video grabado en Coatzacoalcos se volvió viral en redes sociales tras mostrar una escena poco común que rápidamente generó reacciones encontradas entre usuarios. En las imágenes aparece un Therian , una persona caracterizada como perro, desplazándose en cuatro extremidades por la banqueta frente a un negocio, mientras simulaba orinar una pared como parte de su representación.

La naturalidad de la reacción y el contraste entre ambas conductas impulsaron la rápida difusión del clip, acompañado de comentarios que calificaron el episodio como insólito, surrealista e inesperado.

TE PUEDE INTERESAR: Fenómeno ‘Therian’ llega a Coahuila; jóvenes se organizan en Torreón

¿NOS INVADEN LOS THERIANS?

Parece que el algoritmo de TikTok te ha estado mostrando muchos videos de gente saltando en cuatro patas, ¿cierto? Decir que nos “invaden” suena a película de ciencia ficción, pero la realidad es mucho más terrenal (y digital).

Aquí te explico qué está pasando realmente en México con el fenómeno de los Therians:

1. ¿Qué son exactamente?

Un therian (acortado de teriántropo) es alguien que siente una conexión espiritual o psicológica profunda con un animal no humano. No es que crean que son un perro de forma literal y biológica, sino que sienten que su identidad interna tiene rasgos de ese animal.

2. ¿Por qué parece que están en todos lados?

No es que se hayan multiplicado de la noche a la mañana, es que ahora son visibles.

Redes sociales: TikTok e Instagram han hecho que comunidades que antes eran muy pequeñas y cerradas ahora compartan su contenido masivamente.

Quadrobics: Muchos de los videos que ves son de jóvenes practicando quadrobics (el ejercicio de correr y saltar en cuatro patas). Para muchos es simplemente un deporte extremo o un hobby, aunque se asocie frecuentemente con la comunidad therian.

¿Son peligrosos? Para nada. Es una subcultura urbana, similar a lo que fueron los emos o los góticos en su momento. Suelen ser adolescentes buscando un sentido de pertenencia.

¿DEBERÍAMOS PREOCUPARNOS?

Realmente no. En México, como en el resto del mundo, estas tendencias suelen tener un pico de popularidad gracias a la moda y luego se estabilizan. La mayoría de los “avistamientos” en parques de Monterrey, CDMX o Saltillo son solo chicos haciendo ejercicio o conviviendo con amigos que comparten el mismo interés.

Dato curioso: México siempre ha tenido una cultura muy abierta a las tribus urbanas. Los therians son simplemente la versión “Gen Z” de la necesidad humana de encajar en un grupo con gustos específicos.