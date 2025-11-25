¿Adiós a la diabetes?... fármaco provoca pérdida de peso de 14.5% y baja el azúcar

La farmacéutica Novo Nordisk presentó resultados preliminares de amicretina, su nueva molécula inyectable que podría transformar el manejo de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Aunque no es una vacuna literal, sus efectos han generado entusiasmo por su capacidad para bajar azúcar y peso al mismo tiempo.

En estudios clínicos, la aplicación semanal logró que los pacientes perdieran hasta un 14.5% de su peso corporal en solo 36 semanas, una cifra que coloca al fármaco en la misma conversación que los tratamientos más avanzados en obesidad.

En su versión oral, tomada una vez al día, la pérdida de peso alcanzó el 10.1%, lo que también representa una reducción significativa en comparación con terapias previas. Los primeros datos sugieren un avance importante dentro de la industria farmacéutica.

CÓMO FUNCIONA AMICRETINA Y POR QUÉ ES CLAVE PARA NOVO

La amicretina combina dos mecanismos metabólicos en una sola molécula, lo que explica su eficiencia en la reducción de peso y el control glucémico. Esta doble acción resulta clave para Novo Nordisk, que perdió terreno frente a Eli Lilly en el mercado de medicamentos para la obesidad.

Analistas señalan que este nuevo compuesto se compara favorablemente con Zepbound y orforglipron, aunque las metodologías de los estudios fueron distintas. Además, los participantes del ensayo de Novo tenían un peso inicial mayor, lo que puede influir en los porcentajes de reducción.

Aun así, especialistas advierten que el impacto sobre la glucosa fue menor que en los fármacos de Lilly. Por ello, los datos finales sobre seguridad y efectos secundarios serán determinantes para proyectar su uso global en diabetes.

QUÉ SIGUE Y QUÉ TAN CERCA ESTÁ SU LANZAMIENTO

Los resultados positivos llegan en medio de un año complicado para Novo, después de que una versión en píldora de Ozempic fallara en estudios de largo plazo, provocando la caída de sus acciones. Esta vez, la reacción fue inversa: los títulos subieron 4.8% en Copenhague tras el anuncio.

La compañía planea iniciar ensayos clínicos avanzados en 2026 en pacientes con diabetes tipo 2. También se programan investigaciones a gran escala sobre obesidad, apnea del sueño y artritis de rodilla.

A pesar del entusiasmo, la amicretina no ofrece una solución inmediata: los resultados definitivos podrían llegar después de 2028, lo que significa que su posible aprobación aún está lejos.

