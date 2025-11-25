¿Adiós a la diabetes?... fármaco provoca pérdida de peso de 14.5% y baja el azúcar

Información
/ 25 noviembre 2025
    ¿Adiós a la diabetes?... fármaco provoca pérdida de peso de 14.5% y baja el azúcar
    La amicretina, inyección semanal de Novo Nordisk, reduce el azúcar en sangre y provoca pérdida de peso del 14.5%. Conoce avances, beneficios y el estado de los estudios clínicos FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La nueva molécula amicretina de Novo Nordisk muestra una pérdida de peso de hasta 14.5% y una baja significativa de glucosa, posicionándose como posible “vacuna contra la diabetes” en el futuro

La farmacéutica Novo Nordisk presentó resultados preliminares de amicretina, su nueva molécula inyectable que podría transformar el manejo de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Aunque no es una vacuna literal, sus efectos han generado entusiasmo por su capacidad para bajar azúcar y peso al mismo tiempo.

En estudios clínicos, la aplicación semanal logró que los pacientes perdieran hasta un 14.5% de su peso corporal en solo 36 semanas, una cifra que coloca al fármaco en la misma conversación que los tratamientos más avanzados en obesidad.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados

En su versión oral, tomada una vez al día, la pérdida de peso alcanzó el 10.1%, lo que también representa una reducción significativa en comparación con terapias previas. Los primeros datos sugieren un avance importante dentro de la industria farmacéutica.

CÓMO FUNCIONA AMICRETINA Y POR QUÉ ES CLAVE PARA NOVO

La amicretina combina dos mecanismos metabólicos en una sola molécula, lo que explica su eficiencia en la reducción de peso y el control glucémico. Esta doble acción resulta clave para Novo Nordisk, que perdió terreno frente a Eli Lilly en el mercado de medicamentos para la obesidad.

Analistas señalan que este nuevo compuesto se compara favorablemente con Zepbound y orforglipron, aunque las metodologías de los estudios fueron distintas. Además, los participantes del ensayo de Novo tenían un peso inicial mayor, lo que puede influir en los porcentajes de reducción.

Aun así, especialistas advierten que el impacto sobre la glucosa fue menor que en los fármacos de Lilly. Por ello, los datos finales sobre seguridad y efectos secundarios serán determinantes para proyectar su uso global en diabetes.

QUÉ SIGUE Y QUÉ TAN CERCA ESTÁ SU LANZAMIENTO

Los resultados positivos llegan en medio de un año complicado para Novo, después de que una versión en píldora de Ozempic fallara en estudios de largo plazo, provocando la caída de sus acciones. Esta vez, la reacción fue inversa: los títulos subieron 4.8% en Copenhague tras el anuncio.

La compañía planea iniciar ensayos clínicos avanzados en 2026 en pacientes con diabetes tipo 2. También se programan investigaciones a gran escala sobre obesidad, apnea del sueño y artritis de rodilla.

A pesar del entusiasmo, la amicretina no ofrece una solución inmediata: los resultados definitivos podrían llegar después de 2028, lo que significa que su posible aprobación aún está lejos.

Lista breve

• Pérdida de peso con inyección semanal: 14.5%

• Pérdida con versión oral: 10.1%

• Acciones de Novo suben: 4.8%

• Ensayos avanzados: iniciarán en 2026

TE PUEDE INTERESAR: Medicinas para la diabetes se encarecen como no ocurría desde hace casi una década

Datos curiosos

• La “vacuna contra la diabetes” no es realmente una vacuna, sino un fármaco experimental.

• Novo y Lilly concentran el mercado mundial de medicamentos para obesidad.

• Los estudios actuales incluyen personas con peso inicial más elevado que otros ensayos.

Temas


diabetes
medicamentos

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobernador resaltó las fortalezas que tiene Coahuila en medio de la incertidumbre por la política comercial de Donald Trump.

Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

El Paquete Económico fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera, afirmó el secretario en la presentación.

Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
La Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación tras la filtración masiva de datos atribuida al grupo Tekir APT y aseguró que solo el 1.7% de su infraestructura fue vulnerada, sin afectar información ciudadana ni operaciones esenciales

Ciberataque a Fiscalía de Guanajuato: filtran 70 GB de información y abren investigación
Trabajadores de la UNAM se manifestaron durante un evento literario en la Biblioteca Nacional de la máxima casa de estudios de México. Protestaron en contra del Acoso Laboral y Sexual.

En México un 80% de los acosos sexuales instituciones públicas federales quedan sin ningún castigo
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
El aguinaldo 2025 debe pagarse antes del 20 de diciembre y el monto mínimo es de 15 días de salario. Conoce quiénes tienen derecho, cómo calcularlo y qué hacer si no te lo pagan.

Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a sus 65 años de edad.

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió a los 65 años: confirma ANDI