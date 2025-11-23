Medicinas para la diabetes se encarecen como no ocurría desde hace casi una década

CDMX.- Los medicamentos utilizados para el control de la diabetes, incluida la insulina, registraron un incremento promedio de 10.4% durante octubre, el mayor aumento en casi nueve años. De acuerdo con el monitoreo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no se observaba una variación similar desde febrero de 2017.

Entre los 13 grupos de medicamentos que vigila el instituto, los destinados a tratar esta enfermedad encabezan la lista de incrementos. El encarecimiento ocurre en un contexto en el que la diabetes continúa siendo una de las principales causas de muerte en México: tan solo el año pasado provocó el fallecimiento de casi 113 mil personas, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

TE PUEDE INTERESAR: Convenio SEP-Pemex impulsará formación técnica de 250 mil alumnos del Conalep

El costo anual del tratamiento puede ascender hasta 46 mil 900 pesos por paciente, cifra que representa una carga considerable para miles de familias. A este aumento se suman otras alzas importantes: los anticonceptivos y hormonales subieron 9.4%, los medicamentos gastrointestinales 8.9% y los antigripales 8.2%.

Asimismo, los cardiovasculares se encarecieron 7.8%, los analgésicos 7.1% y los antiinflamatorios 6.9%. Aun los medicamentos con incrementos más moderados, como los nutricionales -vitaminas y complementos alimenticios-, crecieron 3.9%, por encima de la inflación general del país, que fue de 3.6% el mismo mes.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan extorsión telefónica a dos medios de comunicación, en Nuevo León

Uno de los principales problemas, advierten especialistas, es la amplia variabilidad de precios entre establecimientos. Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del Comité Técnico de Soy Paciente, señaló que México carece de un sistema que regule o limite estas diferencias. Como ejemplo mencionó el Clopidogrel, cuyo precio puede ir de 98 a 432 pesos, una variación de 340% que permite que farmacias y hospitales privados establezcan precios muy dispares.

Hernández Lezama atribuyó parte del encarecimiento a la debilidad del sistema público de salud y al avance de la atención privada. Afirmó que cada vez más personas adquieren medicamentos en farmacias privadas, apoyadas por el incremento del salario mínimo y los programas sociales, lo que ha generado mayor presión en el mercado.

El Inegi publicará este viernes su reporte de inflación correspondiente a la primera quincena de noviembre, en el que se espera que el comportamiento de los medicamentos vuelva a ser un componente relevante dentro del índice. Con información de El Universal