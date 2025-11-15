IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados

    IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados
    Se han otorgado más de 37 mil asesorías a empresas y beneficiado a 2.5 millones de trabajadores. /FOTO:ESPECIAL

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el IMSS reunió a especialistas para plantear protocolos preventivos y un modelo de atención integral dirigido también a empresas

CDMX.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocó a especialistas de diversas disciplinas para analizar y fortalecer la atención de personas que viven con esta enfermedad, especialmente dentro de los centros de trabajo.

Bajo el encuentro “Diabetes y bienestar en el entorno laboral”, se dieron cita personal médico, investigadores, enfermería, unidades de salud laboral y la Fundación IMSS para compartir avances, testimonios y estudios en curso.

La doctora Laura Bonifaz Alfonzo, titular de Investigación en Salud del IMSS, detalló que el instituto impulsa protocolos que permiten un conocimiento más fino de la evolución de la diabetes, como el análisis de huellas moleculares asociadas al descontrol metabólico. “Las decisiones deben partir de la evidencia y del trabajo conjunto entre todas las áreas”, afirmó.

En el apartado de prevención y diagnóstico temprano, las unidades de Medicina Familiar reportaron que cada año acuden aproximadamente 3.7 millones de personas con diabetes. Para responder a esta demanda, se han reforzado herramientas como los Chequeos PrevenIMSS, acciones extramuros, programas educativos y la plataforma CHKT en Línea para identificar factores de riesgo.

Por su parte, el área de Salud en el Trabajo impulsó la estrategia denominada ELSSA, vigente desde 2022 hasta octubre de 2025, bajo la cual se han otorgado más de 37 mil asesorías a empresas y beneficiado a 2.5 millones de trabajadores en más de 11 mil centros laborales.

La Fundación IMSS presentó también el Campamento Infantil y Juvenil “Crecer es una experiencia, hacerlo juntos es una aventura”, pensado para adolescentes con diabetes tipo 1. El programa capacita a jóvenes y médicos residentes en técnicas de autocuidado y manejo de emergencias, fortaleciendo la atención desde edades tempranas.

El IMSS destacó que la combinación de estos esfuerzos apunta a un modelo más integral, preventivo y colaborativo para elevar la calidad de vida de quienes enfrentan diabetes y trabajan, al mismo tiempo. La dependencia reiteró su compromiso de consolidar espacios de salud laboral que incluyan diagnóstico, intervención y seguimiento continuo. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

