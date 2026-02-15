$!¿Adiós frío? Frente #34 y vaguada polar dejan de afectar a México; continuarán vientos fuertes

Para el domingo 15 de febrero, el Frente Frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el norte del golfo de México, dejando de afectar al país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, la masa de aire frío asociada al frente frío favorecerá rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; además de un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. La entrada de humedad del océano Pacífico y un canal de baja presión en el interior del país ocasionarán intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas y lluvias aisladas con bancos de niebla en la región central del país, Tabasco y San Luis Potosí. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 34 traerá vientos intensos y calor en gran parte del país este 14 de febrero Por último, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, propiciará tiempo estable y temperaturas calurosas en horas vespertinas en el sur, sureste y península de Yucatán. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá escasa probabilidad de lluvia en gran parte del territorio mexicano; además de ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro y sur del país, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. La influencia de un sistema anticiclónico sobre el Valle de México, generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas. En el resto del territorio nacional, continuará el ambiente frío a fresco durante la mañana y noche con escasa probabilidad de lluvias.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C, mientras que la mínima será de 8 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 23 °C, mientras que la mínima será de 10 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 27 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 15 °C.

TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 34 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve y lluvias en estos estados LLUVIAS Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco. TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Michoacán y Guerrero (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. VIENTO Y OLEAJE Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Veracruz. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por temporada de calor severa en Coahuila: marzo podría ser el más caluroso en una década ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.