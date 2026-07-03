Ahorra en ropa y artículos para el hogar con un descuento si llevas tu credencial INAPAM en Suburbia

Para los adultos mayores que cuentan con la credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAMPAM) pueden obtener un descuento en una de las tiendas de ropa más populares de México, como parte del Directorio de Beneficios del Gobierno de México. Este beneficio aplica para aquellas personas que presenten su credencial al momento de realizar la compra en sucursales participantes de la cadena departamental.

¿EN QUÉ TIENDA APLICA ESTE DESCUENTO? Se trata de las tiendas Suburbia con un descuento del 5% en la categoría de Vestido y Hogar. Aunque el descuento puede parecer pequeño, representa un ahorro adicional para quien adquiere ropa, calzado y artículos para el hogar. Las tiendas Suburbia forman parte de las empresas afiliadas al programa de beneficios del INAPAM para ofrecer promociones exclusivas a personas de 60 años o más con credencial vigente. Para obtener el beneficio es indispensable mostrar la identificación antes de concluir la compra de tus productos en cajas; pero las condiciones pueden variar entre sucursales, por lo que se recomienda consultar directamente en la tienda si el descuento puede combinarse con otras promociones vigentes.

¿QUÉ ES LA CREDENCIAL DEL INAPAM? La credencial tiene la cualidad de identificación oficial para trámites en instituciones públicas; el INAPAM ha tenido la prioridad de mantener incluidas, a las personas de la tercera edad, en la sociedad. Después de tramitarla, los ciudadanos pueden optar por rebajas en transporte público, farmacias y consultas médicas; descuentos en pago de agua, predial y servicios municipales; promociones en alimentos, actividades culturales y recreativas; al igual que acceso a programas y servicios especiales para adultos mayores. Se debe destacar que al ser un servicio para el bienestar, el trámite es gratuito, y en su modalidad presencial, no se necesita agendar cita previa. Por ello, se recomienda acudir temprano, antes que el servicio del respectivo módulo alcance su capacidad diaria.

¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA? De acuerdo con INAPAM, todas las personas mayores de 60 años pueden obtener la tarjeta, siempre y cuando completen el registro de manera correcta y presenten los documentos requeridos: - Acta de nacimiento legible;

- Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar;

- Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos;

- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada;

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM? La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son: - Alimentos y abarrotes- Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio- Ropa, calzado y productos del hogar- Actividades culturales y recreativas- Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas- Trámites legales, asesoría y servicios funerarios- Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región.

¿EXPIRA? La credencial para adultos mayores del INAPAM no expira, así como que no es necesario renovarla, ya que sigue siendo válida sin importar si tiene un diseño anterior o la fecha de emisión. Aunque, los únicos casos en que la credencial deja de ser válida y es necesario un cambio son: - Deterioro o daño, es decir, si la credencial presenta desgaste, como que el código de barras esté dañado o ilegible, por lo que es necesario renovarla para continuar usándola sin problemas. - Pérdida o robo, en caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular de la tarjeta debe acudir a un módulo de atención para solicitar su reposición y así mantener los beneficios activos. - Nueva emisión, cuando el INAPAM actualiza el diseño de la credencial o mejora sus medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazarla. - Corrección o actualización de datos, si se detectan errores en el nombre, CURP u otros datos personales; en otro caso, si hay un cambio de domicilio, se debe gestionar la corrección para evitar problemas al usar la credencial. - Renovación de credencial Instituto Nacional de la Senectud, las personas que todavía poseen la credencial del antiguo INSEN deben cambiarla por la versión actual del INAPAM, ya que las tarjetas del antiguo instituto ya no son válidas ni para descuentos ni como identificación dentro del programa.

¿DÓNDE SE TRAMITA LA TARJETA INAPAM? La tarjeta puede ser tramitada en cualquier módulo del INAPAM, sin importar el estado o la delegación donde resida la persona interesada, ya que es un programa de alcance federal. Los módulos están habilitados de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas. El directorio de módulos y delegaciones del INAPAM a nivel nacional está disponible en línea, en el sitio web oficial: http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_ Se recomienda acudir al módulo más cercano con toda la documentación completa, para agilizar el proceso.

¿INAPAM ENTREGA APOYO ECONÓMICOS? La tarjeta del INAPAM no entrega efectivo, pero sí ofrece múltiples beneficios para los adultos mayores en México, como descuentos en transporte, medicamentos, actividades culturales y recreativas. En redes sociales circuló la versión de que los beneficiarios recibirían 6 mil 200 pesos por el Día del Abuelo, pero esto es incorrecta. El plástico no otorga apoyos económicos, solo descuentos y promociones en servicios y comercios. Quienes busquen apoyos económicos deben acudir a los módulos de programas sociales como la Pensión Bienestar, con toda la documentación requerida. Estos apoyos son independientes de la tarjeta INAPAM y dependen de lineamientos del gobierno federal o estatal.

Publicidad