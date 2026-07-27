¡Alerta por Dumpling Squishy! Retiran lote de juguete viral de TikTok por riesgo cancerígeno

Un pequeño juguete acompañado por colores vibrantes y diamantina, ha encendido las alarmas al ser retirado del mercado en Reino Unido por uno de sus componentes. El Dumpling Squishy es un juguete antiestrés que conquistó las redes sociales como TikTok al imitar un dumpling, una empanada rellena cocinada al vapor, con una ‘carita sonriente’ dentro de un contenedor parecido a la tradicional vaporera de bambú asiática. En su interior contiene un material parecido al ‘slime’ que le da la textura suave que lo popularizó y su diseño lo hace en formato coleccionable; sin embargo, comenzó a difundirse que había sido retirado del mercado por contener una sustancia potencialmente cancerígena.

RETIRAN EL DUMPLING SQUISHY La Oficina de Seguridad y Normas de Productos del Reino Unido (OPSS) emitió una advertencia sobre el lote específico del juguete Squeezy Dumplings, distribuido por la empresa Samsons Cash and Carry Ltd, ya que presenta irregularidades en su etiquetado y no ofrecía información clara sobre su fabricante.

Autoridades británicas, explicaron que las pruebas detectaron que la capa exterior del producto contenía niveles de benceno superiores a los permitidos, por lo que fue clasificado como un riesgo químico grave y se ordenó su retiro del mercado. Cabe destacar que la medida no aplica a todas las marcas ni a todos los juguetes tipo Dumpling Squishy, sino únicamente a ese producto identificado por las autoridades del Reino Unido.

¿QUÉ ES EL BENCENO? EL COMPONENTE QUE PREOCUPA El benceno es un compuesto químico utilizado en diversos procesos industriales, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es clasificado como una sustancia cancerígena para los seres humanos cuando existe una exposición prolongada o repetida en determinadas condiciones. Especialistas señalan que el simple hecho de haber tocado uno de los juguetes no significa que una persona vaya a desarrollar una enfermedad, ya que el riesgo depende los de factores de concentración de la sustancia, la cantidad de exposición y tiempo de contacto. Por lo que en concentraciones elevadas, el benceno puede provocar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias.

¿TODOS LOS DUMPLING SQUISHY SON PELIGROSOS? Autoridades británicas han aclarado que el retiro no afecta a todos los juguetes de este tipo, por lo que únicamente involucra un lote específico comercializado en Reino Unido. La marca original que popularizó los Dumpling Squishy no forma parte del retiro, explicando que no existe una prohibición generalizada. Actualmente, ninguna autoridad en México ni en Estados Unidos ha emitido una alerta similar sobre estos juguetes, así como tampoco existe el retiro internacional de los Dumpling Squishy.

Los productos originales pueden adquirirse mediante importaciones o vendedores en línea, por lo que autoridades recomiendan verificar que cuenten con información clara del fabricante, número de lote, código de barras, etiquetado y sellos de seguridad antes de comprarlos, junto con advertencias correspondientes. Así que es importante evitar productos sin identificación o adquiridos con vendedores de procedencia desconocida, así como que desprendan un fuerte olor a sustancias químicas.

ALERTAN SOBRE RETO VIRAL CON DUMPLING SQUISHY Además de la advertencia, autoridades y expertos advierten otra práctica peligrosa relacionada con los Dumpling Squishy, se trata de un reto viral. En redes sociales, algunos usuarios se graban calentaban estos juguetes en el microondas para crear contenido, puede ser peligrosa, ya que el material en su interior puede alcanzar altas temperaturas y pueden llegar a romperse, explotar o provocar quemaduras al contacto. Recomiendan utilizar el juguete únicamente conforme a las indicaciones del fabricante y evitar cualquier práctica del reto viral que implique modificar condición alguna de uso.