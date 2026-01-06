Juguetes tradicionales desplazados por pantallas y tecnología entre los niños

CDMX.- La forma en que niñas y niños juegan en México ha experimentado un cambio radical, pues cada vez más prefieren dispositivos tecnológicos y artículos vinculados a pantallas, mientras los juguetes didácticos y formativos que alguna vez fueron centrales en el desarrollo infantil han sido desplazados, según un análisis sobre el fenómeno en el país.

Roberto Shimizu, director del Museo del Juguete Antiguo México (MUJAM), señaló que la producción de juguetes pasó de estar enfocada a objetivos educativos y creativos —con un auge nacional entre 1940 y 1950— a ser impulsada por mercadólogos y vinculada a temas globales de entretenimiento, como superhéroes y personajes de ficción.

La evolución de estos objetos no solo se refleja en su significado y calidad, sino también en la relación familiar y cultural que tenían como elemento de juego, creatividad e imaginación en décadas pasadas.

Para muchos niños y niñas contemporáneos, el teléfono celular o dispositivos electrónicos actúan como el centro de atención, debilitando prácticas de juego más analógicas que implican paciencia, creatividad y contemplación, advirtió Shimizu al lamentar la pérdida de lo que antaño fomentaban los juguetes didácticos.

Comerciantes tradicionales del mercado Hidalgo, en la colonia Obrera de Ciudad de México, corroboran que el cambio ha sido profundo: mientras antes la oferta incluía juguetes interactivos con niños, hoy la demanda se concentra en videojuegos y artículos tecnológicos asociados al teléfono celular.

La preferencia por la tecnología también quedó de manifiesto al conversar con niñas y niños: algunos piden figuras vinculadas a películas y franquicias populares, pero otros —especialmente los más pequeños— muestran mayor interés por dispositivos que integran luz, sonido o se conectan al teléfono.

Este fenómeno, reflejo de una transformación generacional impulsada por la digitalización del entretenimiento en la infancia, plantea preguntas sobre cómo equilibrar el uso de la tecnología con experiencias de juego que promuevan habilidades fundamentales como imaginación, autonomía y creatividad. Con información de El Universal