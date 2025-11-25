Alertan por Microbios antiguos congelados durante 40 mil años; estas serían las consecuencias si despiertan

    Alertan por Microbios antiguos congelados durante 40 mil años; estas serían las consecuencias si despiertan
    Los microbios congelados durante miles de años están despertando por el deshielo del permafrost, liberando CO2 y metano. Científicos alertan sobre riesgos climáticos acelerados. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El deshielo del permafrost está reactivando microbios antiguos que liberan gases de efecto invernadero. Conoce cómo despiertan, qué riesgos generan y por qué preocupa a los expertos

Los microbios atrapados en el permafrost durante casi 40.000 años pueden volver a la vida cuando las temperaturas aumentan. Al despertar, comienzan a metabolizar carbono y liberar CO2 y metano, dos gases con fuerte impacto climático. Esto se ha observado incluso en capas profundas que se consideraban aisladas y demasiado frías para reactivarse.

Investigaciones en Alaska revelan que el subsuelo funciona como un archivo natural de climas antiguos y microorganismos que permanecieron congelados desde eras previas a la civilización moderna.

Lo preocupante es que estas formas de vida, una vez activas, pueden reorganizarse y modificar la química del suelo en cuestión de meses.

MICROBIOS EN DESCONGELACIÓN Y CICLO DEL CARBONO

El trabajo del científico Tristan Caro, especialista en geobiología del Caltech, muestra cómo estos microbios sobreviven en condiciones extremas y recuperan actividad al descongelarse.

Los suelos del norte almacenan el doble de carbono del que existe actualmente en la atmósfera, por lo que su transformación en gases puede acelerar el calentamiento global.

El Ártico ya se calienta más rápido que el promedio mundial, por lo que estos procesos, antes considerados teóricos, ahora son una realidad observable.

ESTUDIAR MICROBIOS DESPERTADOS DEL PERMAFROST

Las muestras recolectadas en túneles subterráneos cerca de Fairbanks se incubaron a temperaturas que simulan veranos suaves y episodios cálidos, cada vez más comunes.

Los científicos utilizaron deuterio para detectar qué células estaban creciendo, revelando actividad metabólica auténtica y reconstrucción celular.

Muchas células sintetizaron glicolípidos, compuestos que favorecen la resistencia al frío y que pudieron permitirles sobrevivir congeladas durante milenios.

QUÉ CAMBIÓ TRAS MESES DE ACTIVIDAD

Durante el primer mes casi no hubo movimiento: solo entre 0.001 y 0.01 % de las células se renovaban al día.

Pero hacia el sexto mes, las comunidades perdieron diversidad, formaron biofilms y aceleraron su metabolismo, imitando comportamientos de microbios modernos aunque pertenecen a especies antiguas.

Parte de los primeros gases liberados provenían de burbujas atrapadas en el hielo, lo que obliga a distinguir entre emisiones antiguas y nuevas.

LOS VERANOS MÁS LARGOS ABREN LA PUERTA AL RIESGO

La NOAA advierte que las estaciones cálidas del Ártico se están extendiendo. Esto permite que el terreno profundo permanezca descongelado más tiempo, dando a los microbios oportunidad suficiente para reactivarse.

Cuando la capa activa se profundiza, el oxígeno y el agua alcanzan zonas antes aisladas, acelerando la transformación del carbono soterrado en gases de efecto invernadero.

Si el calentamiento continúa, podría generarse una retroalimentación peligrosa: más deshielo, más emisiones, más calor.

LECCIONES DE LOS MICROBIOS DESCONGELADOS

Aunque el estudio se hizo en una sola región, marca un patrón importante: el tiempo prolongado de descongelación es determinante para que estas comunidades entren en plena actividad.

Los expertos exigen nuevas mediciones de gases, marcadores isotópicos y mapas detallados del permafrost para anticipar impactos en infraestructura y ecosistemas.

Diferenciar el gas antiguo del producido por microbios activos será clave para mejorar los modelos climáticos.

IMPACTO AMBIENTAL A CORTO PLAZO

La reactivación microbiana encaja en el panorama mayor de emisiones naturales del Ártico. Si continúan subiendo las temperaturas, grandes depósitos de carbono atrapado pasarán a la atmósfera.

Esto podría dificultar el cumplimiento de objetivos climáticos y alterar ecosistemas locales esenciales para comunidades indígenas.

El deshielo modifica humedales, ríos, fauna y estabilidad del suelo, afectando viviendas, carreteras y actividades tradicionales.

DATOS CURIOSOS

• Muchos microbios revividos tienen 30.000 a 40.000 años de antigüedad.

• El permafrost cubre el 85 % de Alaska.

• Algunos microorganismos sintetizan compuestos únicos que podrían tener futuro en biotecnología.

